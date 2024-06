Esta es la única regla inquebrantable que debes tener en cuenta si comes fruta

Una buena salud se sostiene sobre varios pilares. Uno de ellos es el sueño, otro es la actividad física y un tercero es seguir una dieta equilibrada y saludable. Esta última consiste en ingerir todos los nutrientes que el organismo precisa para funcionar correctamente pero siempre de forma proporcionada.

Un de las recomendaciones clásicas que engloba una dieta saludable pasa por consumir, al menos, cinco piezas de fruta al día. Sin embargo, la revista italiana especializada en cocina La cucina italiana ha compartido una regla que se ha de tener en cuenta al comer fruta.

Esta recomendación la ha dado la nutricionista y dietista Elisabetta Macorsini y la recogido la ya citada publicación. Para por ser consciente de que una pieza de fruta no puede servir como sustituta de una comida entera. El motivo es que esta "no estaría completa con todos los macronutrientes necesarios", ha detallado la experta.

El mismo medio se ha servido de las declaraciones de Macorsini para desmentir algunos mitos que tienen que ver con el consumo de fruta. Uno de los que ha hablado la dietista es si se debe tomar una pieza o no después de comer.

"No es cierto que no se deban comer frutas al final de una comida", ha sentenciado la nutricionista. "Mucha gente se priva de ella porque piensa que la fruta crea problemas de digestión, pero no hay confirmación científica", ha apostillado. Y finalmente ha concluido que una fruta "es una excelente idea para calmar ese antojo de dulce que a menudo se tiene al final de una comida".

En cualquier caso, antes de hacer algún cambio en la dieta, lo más recomendable es acudir a un especialista. Este, atendiendo a las particularidades de cada paciente, le hará las recomendaciones y dictará las pautas que encuentre más pertinentes.