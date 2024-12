Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si te pasas con la cantidad de café por la mañana

Es el gran aliado de muchos y de muchas cada mañana. El "yo, hasta que no me tomo un café no soy persona" es ya todo un clásico. La cafeína con la que este cuenta sirve de estimulante y ayuda a más de uno a afrontar el día con una dosis extra de energía. Sin embargo, conviene tener cuidado con no consumir demasiada.

Es en esta línea en la que van las declaraciones que ha recogido la BBC de varios expertos en esta materia. Uno de ellos es el jefe de la sección de reconocimiento molecular del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, en Estados Unidos, Kenneth Jacobson.

Este ha hablado acerca de la adenosina. "Es una de las sustancias producidas naturalmente en el cuerpo para calmar la actividad de varios órganos que están bajo estrés o que necesitan reducir la demanda de energía", ha indicado a la cadena de televisión británica.

En el momento en el que una persona consume cafeína, el torrente sanguíneo la absorbe, ambas sustancias compiten. Y de esta manera, se impide que la adenosina pueda ejercer correctamente sus funciones. Ese es el motivo por el que, tras tomar un café, nos solemos sentir más despiertos y en estado de alerta.

Ahora bien, desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan que el consumo de cafeína no exceda los 400 miligramos diarios y que, en una única bebida, no haya más que de 200.

En caso de haber consumido de más, los síntomas que notará la persona son, según el profesor de fisiología de la Universidad de Gales del Sur, Damian Bailey, ansiedad, dolor de cabeza, náuseas e irritabilidad. Así lo ha explicado en declaraciones para la BBC, que también ha apuntado la posibilidad de que, si una persona se ha excedido con la cafeína, también puede ser que sienta contracciones ventriculares prematuras.