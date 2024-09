La operación clave en el pronóstico de Elle Macpherson que pasa inadvertida y la probabilidad de recaída

Elle Macpherson en febrero de 2024 en la gala 'Best Brands'.

Este martes la supermodelo de 60 años Elle Macpherson copaba titulares después de desvelar en sus memorias y en una entrevista con Women’s Weekly como adelanto de su libro de memorias, Elle, que hace siete años había sufrido cáncer de mama.

Macpherson, vinculada al movimiento antivacunas, acudió a su médico y este le recomendó que se hiciera una "mastectomía con radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y reconstrucción de la mama". Ella, como cuenta, deliberó durante algunas semanas y llegó a consultar con 32 médicos y expertos.

Tras desoír tanto a los sanitarios como a parte de su familia, decidió no someterse a quimioterapia y optar por "un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón" para tratarse.

Para ello, se asesoró por "un médico naturópata, un dentista holístico, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas". Todos ellos responsables de terapias naturales que no tienen evidencia científica, frente a los tratamientos de medicina convencional, que logran la supervivencia del 99% de los casos cuando se trata un tumor localizado en el pecho, según datos del American Cancer Society.

"Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", señaló la modelo. Finalmente dejó claro que el cáncer estaba "clínicamente en remisión".

Pero más allá de su tratamiento "holístico", la modelo se sometió a una operación para eliminar el tumor, aunque desechó la opción de quimioterapia.

Un carcinoma tratado con lumpectomía

Tal y como informa The Guardian, la actriz fue diagnosticada con un carcinoma intraductal receptivo de estrógenos HER2 positivo, lo que según indica el profesor Chris Pyke, director de servicios médicos de los hospitales privados Mater en Brisbane (Reino Unido), es una lesión precancerosa potencialmente cancerosa e invasiva.

"Si se deja que el tratamiento se desarrolle por sí solo, una parte de estos casos se convertirá en cáncer invasivo durante el próximo año. Pero la cifra no es alta: alrededor del 5%. Es muy posible que la simple extirpación del bulto hubiera sido suficiente", señaló Pyke.

El profesor señaló al medio británico que "para este tipo particular de enfermedad, a veces se agrega radioterapia y podemos ayudar a guiar a los pacientes en eso dependiendo de varios factores". Esto puede ser, según Pyke, "qué tan grande fue el área del cambio precanceroso, cuál fue el grado de las células y, a veces, hay un perfil de expresión genética que se puede agregar además de eso para ayudar a tomar decisiones e informar el riesgo".

Sin embargo, no dejaron claro en el medio británico, que consultaron a los editores de su próximo libro de Penguin Random House, "no está claro si Macpherson se sometió a un perfil de expresión genética".

Eva Ciruelos, coordinadora de la Unidad de Mama del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, ha señalado a Yo Dona que no se conocen datos concretos de la agresividad ni de la expansión del tumor. "No tiene nada que ver un tumor pequeño recién diagnosticado, que tiene una evolución más larga, que un tumor que se diagnostica ya con metástasis, donde la evolución es más corta. Y también hay tumores más y menos agresivos", ha añadido.

"Que la diagnosticaran hace siete años y siga, según ella, 'sana' no significa nada. Puede que hoy 'esté bien' pero sin tratar es muy remoto que dentro de otros siete años siga estándolo", ha indicado. "Si muchos médicos le recomendaron cirugía y quimio es porque es un tumor de riesgo suficiente para hacer tal recomendación", ha añadido la especialista. Tampoco se sabe si no puede tener una recaída en un futuro o si este tumor puede volver a desarrollarse.

Con respecto al mensaje que se ha mandado desde algunos medios tras el diagnóstico de Macpherson, Ciruelos ha recalcado que "hay que ser cuidadosos con este tipo de informaciones, que pueden ser muy contraproducentes".

"Mucha gente tiene miedo a la quimioterapia, sin saber que el verdadero enemigo es el cáncer, no el tratamiento", ha señalado y ha enfatizado en que la mayoría de tratamientos actuales tienen un enfoque global a nivel de psicología, psicología o nutrición para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Lo mismo sentencian los supervivientes del cáncer como Teresa Torres, presidenta de la Asociación MUM y superviviente de cáncer de mama, quien se ha quejado a laSexta: "Esta gente que va por ahí diciendo 'no me voy a poner la quimio' está haciendo muchísimo daño. Mucho daño, porque hay gente que se puede salvar y por escuchar esto no se va a salvar".