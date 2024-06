Los científicos determinan lo que debe dormir una persona mayor de 50 años: ojo con las siestas

El sueño es uno de esos pilares sobre los que se sustenta una buena salud, junto a la alimentación y la actividad física. Así lo recoge un informe del U.S. Department of Health and Human Services. A lo largo de los años se ha hablado de la cantidad de horas que son necesarias a lo largo del día de sueño.

Un estudio recogido por el medio de la República Checa Dotyk en esta materia detalla el total de horas diarias que las personas mayores de 50 deberían dedicar al sueño. La cifra oscila entre las siete y las nueve horas. Y la ya citada publicación informa de que dormir menos de esas horas puede ser peligroso en esa franja de edad.

Otro de los factores de los que alertan desde el medio checo es que tampoco son personas que debieran superar esas diez horas de sueño que ponen como tope. Aunque destacan que los expertos sí que señalan que es importante el estado de cansancio en el que se sienta la persona en cuestión.

Sobre las siestas, el mismo medio apunta que, si se sienten cansadas y tienen la opción de echarse una siesta, es beneficioso para su organismo.

Otras recomendaciones

Desde el U.S. Department of Health and Human Services, opinan que, en la mayoría de adultos, entre los que incluye a los de edad más avanzada, las horas óptimas de sueño son entre siete y ocho. "Los niños tienen diferentes necesidades de sueño según la edad", añaden.

Asimismo, precisan que no importan sólo la cantidad de horas, también la calidad del sueño durante la misma. En este sentido, los expertos de la entidad estadounidense afirman que "la calidad del descanso y la manera en que su cuerpo funciona al día siguiente dependen del total de horas que duerme y de la duración de las distintas etapas de sueño que usted tiene cada noche".

Para que todo ello se cumpla y se pueda afrontar el próximo día en las condiciones más óptimas, desde el departamento norteamericano hacen una serie de recomendaciones. Estas son algunas de ellas: