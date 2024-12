Los cinco alimentos que es mejor evitar entre las 21:00 y las 23:00, según un experto

Tanto la calidad de los alimentos como el momento del día en el que se toman pueden tener sus repercusiones en la salud. Algunas son para bien, pero en otros casos pueden interferir para mal, por ejemplo, alterando el descanso nocturno.

En el Daily Express el nutricionista Toby King ha alertado sobre algunos alimentos que es mejor no tomar a última hora del día, entre las nueve y las once de la noche, para no arruinar nuestra noche.

Entre otros, cita la cebolla porque, en algunas personas, puede provocar hinchazón. "Si eres sensible, es mejor evitarlos por completo por la noche", aconseja. Lo mismo ocurre con las verduras fermentadas como el kimchi o el chucrut.

En opinión de este nutricionista, no son recomendables los quesos tipo parmesano, brie o gouda por ser ricos en tiramina. Tampoco es ideal tomar chocolate negro, que puede resultar estimulante.

A esas horas desaconseja asimismo los batidos de proteínas, que pueden ser "excelentes para la recuperación muscular", pero como pueden tardar más en digerirse, pueden afectar a la calidad del sueño, a su juicio.