Nos han engañado toda la vida con la naranja y los resfriados: cinco alimentos repletos de vitamina C que de verdad funcionan

Como creencia popular, toda la vida se ha transmitido de padres a hijos eso de que para prevenir el resfriado había que tomar naranja o, generalmente, zumo de naranja. Esto se ha hecho argumentando que esta fruta tenía un alto contenido en vitamina C, algo falso en comparación con otros productos.

Así lo ha recordado el dietista Fran Susín en TikTok, que ha enfatizado que "nos han tenido siempre engañados" ya que la naranja no es la fruta con mayor riqueza en esta vitamina con solo 52mg de vitamina C por cada 100 gramos de producto.

Tal y como recuerda tendrían que haber recomendado tomar zumo de papaya o papaya, que cuenta con 61,8 mg de vitamina C por cada 100 gramos, según la OCU, o kiwi, que tiene 92mg de vitamina C por cada 100 gramos, un dato que sostienen productores de esta fruta como Zespri. Sin embargo, la FEN establece que el kiwi tiene 59mg por cada 100 gramos.

Otro alimento que deberíamos tomar con esta función, tal y como recoge Susín es el brócoli, con 87 mg por cada 100 gramos, según la FEN, pero también pimiento rojo, con 131 mg de vitamina C por cada 100 gramos, según la FEN.

Pero si hay un alimento que destaca por encima de todos ellos es la guayaba, el que mayor concentración tiene de vitamina C con 273mg de vitamina C por cada 100 gramos, según la FEN. Además, Susín bromea con que además si te dicen "guayabo es que has triunfado porque es un piropo".