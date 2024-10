Soy dentista y esto es lo que siempre doy a mis hijos de postre sin remordimientos ni preocupaciones

No hay prácticament nadie que no tengan interiorizado que los niños, a pesar de que les encante, no deben abusar de los dulces. No sólo por el bien de su salud general (como medida, por ejemplo, para evitar la obesidad infantil) sino específicamente porque son una bomba para la salud dental.

El especialista en estos temas Khaled Kasem, ortodoncista jefe de Impress (una compañía de clínicas de ortodoncia), asegura que aunque los padres deben tener en cuenta el peligro que un exceso de consumo de azúcar supone para sus hijos, eso no quita para que no puedan darles caprichos con postres también muy apetecibles y saludables y que son los menos perjudiciales para la salud dental.

Puede que la primera sugerencia que hace Kasem resulte un poco chocante, ya que hace referencia al amado chocolate, en unas declaraciones al diario británico The Sun: “En realidad, el chocolate ayuda a combatir la caries dental porque su grano contiene fuertes agentes antibacterianos”, afirma este especialista. “Sin embargo, no hay que exagerar, ¡un pequeño capricho es suficiente para mantener a raya la caries!”, puntualiza.

Este experto recuerda que la consecuencia para la salud de los dientes de consumir demasiado azúcar “es que aumenta el ácido bucal, que puede disolver el esmalte protector de los dientes si se deja demasiado tiempo, y esto, a su vez, crea agujeros y caries en la boca”. Y destaca que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, en sus siglas en inglés) recomienda a los padres “que sustituyan los productos dulces como pasteles, chocolate y barras de cereales por pan de malta, pastelitos de frutas y fruta”.

Pero los dulces azucarados no deberían estar completamente prohibidos en las tupper que preparas a tus hijos para media mañana o en las meriendas, según el ortodoncista. “Afortunadamente, hay muchos dulces deliciosos para incluir en el almuerzo de su pequeño que son buenos para sus dientes”, agrega. Él sugiere añadir un producto de queso, que podría ser un Babybel o unos palitos de queso: “El queso está lleno de calcio y vitamina D, el queso ayudará a fortalecer los dientes y blanquear el esmalte”, explica.

Kasem propone, además, tres frutas, en concreto, para agregar al tupper de tus hijos. “Agregue manzanas, son crujientes y cuanto más mastique, más saliva producirá, lo que actúa como protector de los dientes al tiempo que ayuda a eliminar la placa dental”, propone. Otra fruta que propone son los arándanos “por sus “propiedades antioxidantes”. “Las bayas moradas tienen un bajo contenido de azúcar y también protegen las encías”. Y otras bayas que también vale la pena incluir son las fresas, la tercera fruta que aconseja para las meriendas. “Las fresas también pueden atacar las bacterias que causan la placa dental”, destaca.

Y, finalmente, Kasem hace dos recomendaciones fundamentales a todos los padres: fomentar el consumo frecuente de agua en sus hijos y crearles un hábito de cepillado todos los días. “Beber agua tiene muchos más beneficios que simplemente mantenernos hidratados, sino que también ayuda a eliminar la acumulación de placa y bacterias, lo que ayuda a mantener los dientes y las encías de su hijo sanos”, explica.

Respecto al cepillado de dientes, insiste en que debe realizarse a la misma hora todos los días: “Aunque, la hora anterior a irse a la escuela sea un momento ajetreado y estresante, es importante que cree una rutina para su hijo en determinados momentos del día”, concluye.