La elección de una leche de calidad es crucial para mantener una dieta equilibrada y saludable. La buena noticia es que, en el mercado actual, “las marcas blancas ofrecen opciones asequibles y nutritivas que no tienen nada que envidiar a las marcas más caras”, según destaca la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón. En concreto, esta nutricionista destaca tres marcas blancas de leche fresca que ella nos recomienda y nos explica el porqué de su elección.

La primera es de la marca, Hacendado, Mercadona. “Esta es una de las opciones más recomendadas y es que la leche semidesnatada Hacendado ha sido destacada por su buen procesado industrial y sabor cremoso e intenso”, recuerda Luzón. “Además, es una de las más económicas, con un precio aproximado de 0,58 euros por litro 2.

En segundo lugar destaca Milbona, de Lidl y señala como primer motivo de esta elección su control de calidad. “Lidl, a través de su marca blanca Milbona, ofrece leche fresca con estrictos controles de calidad. Esta cadena de supermercados es conocida por su compromiso con tanto con ésta como con y la frescura de sus productos, lo que garantiza que la leche que compras es de alta calidad”, resalta la nutricionista. Milbona tiene, además, una excelente relación calidad-precio, añade esta experta. “Esto te permite disfrutar de una leche nutritiva sin gastar demasiado. Y Lidl también ha implementado políticas de sostenibilidad, lo añade otro punto a su favor para los consumidores preocupados por el medio ambiente”, resalta.

En tercer lugar, Ana Luzón, también resalta la leche de la marca blanca de Carrefour. Y la recomienda tanto por su variedad como por su relación calidad-precio y su contenido nutricional. “Carrefour ofrece una amplia variedad de leches frescas bajo su marca blanca, incluyendo opciones ecológicas. Esta leche fresca tiene una buena relación calidad-precio y es fácilmente accesible en sus numerosas tiendas, y hay que destacar que proporciona información nutricional detallada, ayudando a los consumidores a tomar decisiones informadas”, destaca la técnica en dietética.

Ana Luzón nos responde también a una de las preguntas que nos hacemos muchos a la hora de escoger la mejor leche, si debemos optar por la fresca o por la industrial o UHT.

“Entre las ventajas de la leche industrial está la seguridad Alimentaria”, dice Luzón, “ya que pasa por procesos de pasteurización que eliminan bacterias y otros patógenos, lo que la hace más segura para el consumo humano”. “La pasteurización también extiende la vida útil de la leche, permitiendo su almacenamiento durante más tiempo sin riesgo de deterioro y, además, tiene la ventaja de que está disponible en casi todos los supermercados y tiendas, lo que la hace fácilmente accesible”, añade esta especialista.

Otros aspectos positivos de la leche industrial son su variedad y calidad: “Se presenta en diferentes variedades (entera, semidesnatada, desnatada) para satisfacer diferentes preferencias y necesidades dietéticas. Y estas leches suelen tener una calidad consistente debido a los estrictos controles de producción. Esto significa que cada botella de leche comprada tendrá la misma composición y sabor, lo cual es una ventaja para quienes prefieren una experiencia uniforme”, afirma esta nutricionista

En cuanto a las ventajas de la leche fresca, las primeras que menciona Luzón son, como muchos sabemos aunque quizá no el porqué, su sabor y frescura. Nos lo explica: “La leche fresca suele tener un sabor más rico y fresco comparado con la leche industrial. Esto se debe a que no ha sido sometida a procesos de pasteurización a altas temperaturas, que pueden alterar el sabor natural de la leche”. Y añade que este tipo de leche tiene también la característica frente a la industrial de que puede conservar el contenido de ciertas vitaminas y enzimas beneficiosas, que puede reducir ligeramente el proceso de pasteurizado de las leches industriales.

Así que, para quienes prefieren alimentos menos procesados, la leche fresca puede ser una mejor opción. Sin embargo, “es crucial asegurarse de que la leche fresca provenga de fuentes confiables para evitar riesgos de contaminación”, advierte la nutricionista.

Como consejo adicional Luzón señala que, al elegir una leche, tengamos en cuenta las propias necesidades y preferencias, como intolerancias a la lactosa, preferencias de sabor, y consideraciones éticas o ambientales. “Y revisar las etiquetas y la información nutricional es siempre una buena práctica para asegurarte de que la leche que elijas se adapte a tu dieta y estilo de vida”, prosigue.

Respecto a otra pregunta que se hace mucha gente de si es necesario tomar leche a diario. Ana Luzón responde que “no es estrictamente necesario tomar leche a diario para tener una dieta equilibrada, pero puede ser una buena fuente de nutrientes esenciales”, agrega. Y nos explica las razones de su consejo. “La leche y los productos lácteos son ricos en calcio, vitamina D, proteínas de alta calidad y otros nutrientes importantes como el fósforo, el magnesio y las vitaminas del grupo B, que son beneficiosos para la salud ósea y general”, comienza por recordarnos. Y especifica que, en concreto, el calcio y vitamina D son nutrientes cruciales para la salud ósea: “El calcio es necesario para mantener los huesos fuertes, y la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio de manera efectiva. “Además”, prosigue la nutricionista, “la leche proporciona proteínas de alta calidad, completas, que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para reparar y construir tejidos”.

Aparte de estos nutrientes mencionados, no hay que olvidar, según Luzón, que “la leche también contiene fósforo, magnesio y vitaminas del grupo B, que son importantes para la energía y el metabolismo”: “Es una fuente importante de calcio, proteínas y vitaminas, pero no es estrictamente necesario consumirla a diario si obtienes estos nutrientes de otras fuentes. Sin embargo, para aquellos que disfrutan de la leche y no tienen intolerancias, incluirla en la dieta diaria puede ser beneficioso”, añade.

En conclusión, Ana Luzón destaca sobre esta cuestión que “aunque tomar leche diariamente no es imprescindible para todos, puede ser una forma conveniente de obtener varios nutrientes esenciales”. Ahora bien, añade que, si decides no consumir leche, es importante que te asegurares de obtener esos nutrientes a través de otras fuentes en tu dieta. Y nos recuerda que “hablar con un nutricionista puede ayudarte a planificar una dieta equilibrada que cumpla con tus necesidades nutricionales individuales”. Así como que “las marcas blancas de leche de Hacendado, Milbona y Carrefour son opciones excelentes para quienes buscan calidad, frescura y economía y, al optar por ellas puedes estar seguro de que estás consumiendo un producto nutritivo y saludable, pero recuerda siempre considerar tus propias necesidades dietéticas y preferencias personales al elegir la mejor leche para ti y tu familia”, concluye esta experta.