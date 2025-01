Un entrenador pide hacer esta prueba con el calcetín a mayores de 50 para saber si tendrán una muerte prematura

Conforme pasan los años, las personas tienden a ser cada vez más sedentarias. Esto, sumado a una pérdida de elasticidad y rigidez hace que la capacidad motriz se vea mermada.

Es por ello que se recomienda que las personas mayores de 50 años mantengan una vida activa y realicen actividad física diaria que mantenga tanto su sistema musculoesquelético para evitar caídas como que mejore su circulación para prevenir enfermedades cardiovasculares que pueden provocar muerte prematura.

Para ser capaz de ver algunos problemas relacionados, el entrenador deportivo Chris Hinshaw diseñó un sencillo ejercicio que permitiría detectar los mayores riesgos de muerte prematura y para el que solo harían falta un par de calcetines y un par de zapatos.

Los fisioterapeutas lo conocen como "test del viejo" y "test del calcetín" y pone a prueba la capacidad de equilibrio así como la movilidad del cuerpo. "Esta es una excelente prueba que comprobará muchos elementos específicos como el equilibrio, la capacidad de permanecer sobre una pierna durante unos segundos, así como realizar movimientos mientras se dobla la rodilla. Esto permite trabajar el tobillo-rodilla y la cadera-pelvis, que es muy importante con la edad, así como con la fuerza y la estabilidad", señala en su cuenta de Instagram el fisioterapeuta deportivo y osteópata HemtonKiné.

La prueba consiste en colocarse apoyado en un solo pie e inclinarse con la espalda recta para ponerse el calcetín y el zapato sin tocar en ningún momento el suelo con el pie en el que se está colocando el calzado hasta que se coloca totalmente. Cuando se haga con una pierna, posteriormente se realiza con la otra. Si en algún momento hay que apoyar el pie, más allá de en el momento de cambiar de pierna, la prueba se considerará fallida.

Por su seguridad, se recomienda realizarlo en un espacio despejado, sin objetos ni muebles y con una pared cercana para evitar golpes en caso de caída.

Las personas que no superen esta prueba deberían, según los expertos, realizar ejercicios de equilibrio dinámico como son el yoga o el baile para mejorar esta capacidad ya que no realizarla está relacionado con varios factores de riesgo y con la muerte prematura, según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine.

Los investigadores finlandeses encargados de la publicación pidieron a 1.700 personas de entre 51 y 75 años (con un 68% de hombres) que mantuvieran el equilibrio sobre una pierna durante 10 segundos. Las personas que lo superaron, un 20% tuvieron un riesgo 84% de morir por cualquier causa en los próximos 10 años.

Además, las personas que no pasaron las pruebas tenían un mayor riesgo de sufrir factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y obesidad. "Nuestra capacidad para mantener el equilibrio refleja todos los sistemas interconectados que se necesitan para procesar con éxito la experiencia de estar de pie. Por lo tanto, podemos utilizar el equilibrio como una señal de advertencia de que algo más puede estar sucediendo. Esto nos ayuda a evaluar el riesgo e implementar estrategias para reducirlo", señalaron los expertos.