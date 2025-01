Un exministro con alopecia recupera el pelo sin tratamiento ni operación: "Es un misterio que afecta a 100 personas"

El ex primer ministro francés, Edouard Philippe, en una imagen de archivo.

Édouard Philippe, ex primer ministro francés, ha dejado a medio mundo con la boca abierta al anunciar que su alopecia ha empezado a remitir de forma inesperada, sin haber pasado por tratamientos ni tampoco someterse a algún tipo de operación. "He vuelto del mundo de los calvos", comenta el político con sarcasmo en una entrevista publicada por Le Parisien, dejando claro que la ciencia no tiene ni idea de por qué vuelve a tener pelo.

En febrero de 2023, Philippe anunció que le habían diagnosticado alopecia areata, una enfermedad autoinmune que afecta a una de cada 100 personas y que, en su caso, lo dejó sin pelo, sin cejas ni barba. ¿El culpable? Su sistema inmunitario, que se volvió loco y atacó sus propios folículos pilosos. Pero, de repente, los glóbulos blancos, que se habían dedicado a sabotear su imagen, han decidido tomarse un descanso, permitiendo que su vello facial y capilar vuelva a crecer.

Lo que realmente llama la atención es que ni los expertos saben por qué ha ocurrido este giro inesperado de guion. Philippe Assouly, miembro de la Sociedad Francesa de Dermatología, ha explicado en France TV que la alopecia areata puede ser "caprichosa". Según él, esta enfermedad podría volver mañana, en un año o incluso en una década. O no. “Hay que ser humildes, hay muchas incógnitas”, ha reconocido, dejando entrever que, a pesar de los avances en medicina, sigue siendo un misterio para la ciencia.

El ex primer ministro francés, Edouard Philippe, en una imagen con pelo y barba. @francoisdurand

Philippe asegura no haberse sometido a ningún tratamiento o intervención quirúrgica, a pesar de que existen opciones como lociones, inyecciones de cortisona o la aplicación de rayos ultravioleta. Eso sí, estos tratamientos sirven de remedio temporal: frenan la caída del cabello, pero el problema regresa al dejarlos. Mientras tanto, el ex primer ministro se ha convertido en un ejemplo de cómo normalizar esta condición y restarle dramatismo. Según Assouly, su actitud ha ayudado a desmitificar una enfermedad que, aunque no sea peligrosa ni contagiosa, puede afectar emocionalmente a quienes la padecen.

¿Será esta recuperación el final del calvario capilar de Philippe o simplemente un respiro temporal? Nadie lo sabe, pero por ahora el exministro puede presumir de que, al menos en su caso, la ciencia ha sido tan impredecible como su propio sistema inmunitario.