Un experto pide que nos fijemos en las 5 señales de las manos que indican problemas graves de salud

No tiene nada que ver con la quiromancia, no se alarmen los que no creen en ella. Pero resulta que si estamos atentos a nuestras manos sí nos pueden alertar de problemas en nuestra salud. También puede ser que observemos estos cambios y que, finalmente, no tengamos nada. Pero, ya sabemos que es mejor prevenir que curar.

Un médico experto en este tema es el británico Donald Grant, especialista en atención primaria y en medicina ortopédica, además de asesor médico para diferentes organismos. Y lo que lo primero que comenta a es que “algunos signos que podemos notar en nuestras manos pueden indicar incluso un problema de salud grave, por lo que conviene estar pendientes de ellos para, en el caso de que el médico detecte que, en efecto, nos pasa algo, empecemos a recibir el tratamiento adecuado lo antes posibles para evitar una complicación mayor”, según ha explicado a YahooLife.

Dicho esto advierte de que existen básicamente cinco señales de alarma importantes: los cambios en la piel, en las uñas, en la rigidez de las articulaciones; el tener las manos frías, y los dedos hinchados. En cuanto al cambio en las uñas, Grant explica que "en primer lugar, cuando se forman grietas y pequeñas abolladuras en la superficie de las uñas, esto puede ser indicio de que padecemos psoriasis”. “Algo que, en casos graves, puede provocar la rotura de las uñas", aclara.

En segundo lugar, prosigue, “el tener las uñas amarillas puede ser signo de diversos problemas de salud, tales como infecciones fúngicas o afecciones subyacentes como enfermedades pulmonares”. Y añade que este síntoma puede tener tantas causas posibles que, si nos ocurre, “es vital consultar a un médico para diagnosticar el problema y obtener el tratamiento adecuado”.

Respecto a los cambios en la piel, el segundo síntoma mencionado, este médico nos aconseja que “es importante que nos fijemos bien en la piel de nuestras manos porque la textura y el aspecto de las manos pueden cambiar con bastante rapidez cuando alguien está enfermo”. Por ejemplo, menciona que “el eritema palmar es una afección cutánea que provoca un color rojo en las palmas de las manos y que también puede causar sensación de quemazón”. Éste se produce en las personas por diversos motivos, entre ellos el embarazo; sin embargo, prosigue Grant, también puede ser un signo de afecciones preocupantes, como un linfoma o una enfermedad hepática”.

Además, las deficiencias vitamínicas, como cuando no se ingiere suficiente calcio o vitamina D, pueden provocar la aparición de manchas de piel seca en las manos, lo que indica que se necesita una dieta equilibrada, añade este especialistas. Y la piel seca “también puede ser un signo de eczema o de una reacción alérgica”.

En cuanto a la rigidez de las articulaciones de las manos es un indicio significativo, del que quizás hayamos oído hablar más. Pero Grant insiste en que, cuando aparece, no hay que dejarlo pasar, conviene tomar medidas para retardar su avance. “Cuando las articulaciones de las manos empiezan a ponerse rígidas, suele ser un signo de artritis. La artrosis es una enfermedad frecuente que puede provocar hinchazón, dolor y rigidez, al tiempo que reduce el movimiento. Suele afectar a la base del pulgar y a las articulaciones del dedo corazón, pero puede causar dolor en toda la mano", explica este médico. “Y, aunque la artrosis pueda ser difícil tratar, se pueden utilizar antiinflamatorios, como el ibuprofeno, para controlar el dolor y la hinchazón, y los ejercicios adecuados ayudan a reducir la rigidez”.

Por otro lado, ya sabemos que los grandes cambios de temperatura en nuestro cuerpo son un indicador importante de que algo va mal. Pues también lo son los de las manos en particular. “Las manos frías pueden ser un signo de mala circulación, pero también pueden indicar anemia, es decir, una escasez de glóbulos rojos”, advierte el especialista. “Pero las manos frías también pueden revelar una enfermedad subyacente, como diabetes o trombosis. Si experimentas un cambio en la temperatura de las manos durante mucho tiempo, es aconsejable consultar a un médico”, recomienda.

Y, finalmente, el último síntoma que destaca es el tener los dedos hinchados. No es un tema menor, advierte Grant. Por ejemplo, “un síntoma común de la fibrosis pulmonar es la hinchazón de los dedos, pero incluso cuando las uñas son más anchas, parece que se han hinchado y se asemejan a una cuchara invertida, explica. “También aparece en la fingulitis (llamada dedos de salchicha) o puede ser un signo de anemia falciforme, tuberculosis o de alguna infección bacteriana”.

Así que este especialista en la salud de las manos, nos aconseja que “encarecidamente que busquemos atención médica urgente si notamos cambios en los dedos o en las manos que persisten en el tiempo, porque en sistema eficaz para detectar y tratar enfermedades de forma temprana”, concluye Grant.