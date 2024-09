Un experto en primeros auxilios alerta del lado peligroso del gel para manos

Desde la pandemia del Covid-19, mucha gente se ha acostumbrado a usar el gel hidroalcohólico permanentemente para limpiarse las manos. Pues el experto en primeros auxilios Miguel Assal, (@miguelassal) explica algunas advertencias en su canal de Tiktok dirigidas a los que tienen esta costumbre.

La primera es que “si te cae en tu ropa o cuando aún lo tienes fresco en tus manos, se produce una chispa cerca, podría arder”. “No vas a ver llamas, sólo te darás cuenta cuando ya te estás quemando”, advierte.

Miguel Assal nos aconseja que recordemos que, cuando se produce llama, por muy pequeña que sea la llama, nunca corramos. Porque el gel hidroalcohólico etanol, que es altamente inflamable. Este experto en primeros auxilios enseña en un vídeo cómo al aplicar fuego a un tejido impregnado con este gel, no se ve llama, pero al tocarlo quema. El tejido se va ennegreciendo, pero sin llama.

Luego, este especialista, hace la prueba de acercar un papel a la prenda cuando se va ennegreciendo y el papel prende, con lo cual “el peligro real está en no dejar secar este gel”, afirma. “Podrías sufrir graves quemaduras e incluso arder, así que, cuando te eches este gel en las manos, asegúrate de que se evapore bien y se seque bien, de esta manera no correrás ese riesgo”. Pero, nunca, aconseja, inmediatamente después de echártelo no toques una fuente de calor, como una cerilla o te enciendas un cigarrillo con un mechero, advierte Assal.

Además, concluye, “si tomas el sol con el gel aplicado tendrás mayor riesgo de sufrir dermatitis irritativa o incluso quemaduras”.