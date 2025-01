Un médico desvela el truco para eliminar los ultraprocesados de la dieta para siempre

Chris van Tulleken es doctor y una celebridad televisiva. El experto se ha hecho un hueco en la BBC y en las redes sociales, donde acumula miles de seguidores, por sus conocimientos acerca de hábitos saludables de alimentación. Ha escrito varios libros en los que aborda este tema, uno de ellos centrándose en los alimentos ultraprocesados.

Ahora, en unas declaraciones que ha recogido y difundido el medio británico Independent, ha explicado cómo eliminarlos de la dieta. El experto asegura que, "cuando se trata de reducir los UPF en la dieta de las personas, no saben realmente por dónde empezar".

Tulleken es de los que considera que "no se trata de restringir un tipo particular de alimento". El motivo radica en que, según el médico, "las dietas restrictivas no son sostenibles". De hecho, ha apuntado que únicamente "ha de reducirse bastante" el contenido de ultraprocesados en el día a día.

En este sentido, recomienda que el primer paso sea cambiar una comida al día por algún alimento que no sea ultraprocesado. Y, desde esta manera, "no sentir que tienen que eliminar todo de golpe, porque eso puede ser bastante abrumador, y tampoco pensar que necesitan eliminarlo por completo y no volver a comerlo nunca más", sostiene.

De esta forma, se evita esa restricción a la que él mismo llama a evitar. Porque, con ella, si alguien se la salta, cree que es probable que piensen "Oh, no, he roto mi dieta', y luego dejen de intentarlo".