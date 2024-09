Un médico especializado en el sistema nervioso aclara al fin cuál es el aceite más saludable

Aceite vegetal o de manteca de cerdo, ¿cuál es mejor? Aunque quizás en España lo tenemos más claro, no es así en otras partes del mundo, en las que no tienen la suerte de contar con los aceites vegetales de calidad, como el de oliva, que tenemos nosotros. Pero siempre es importante saber qué nos aporta exactamente cada, según apunta el médico especializado en enfermedades del cerebro y del sistema nervioso Weeraphan Suwannamai, también conocido como Dr. Wee, en su canal de Facebook ((@Veerapun Suvannamai)

“Todos deberíamos conocer qué estamos tomando cuando comemos alimentos grasos o con aceite, desde qué tipo de aceite es, si estamos tomando el mejor para nuestra salud o no y si contiene omega 3, omega 6 y omega 9”, comenta este especialista.

Y lo primero que recuerda es que “los aceites animales, como la manteca de cerdo, son puro colesterol”, asegura. “Porque se trata de grasas saturadas que en realidad no son muy buenas para el organismo. Pero quiero decir que esté prohibido comerla, pero sí todo el mundo debe saber que, según los datos que tenemos en la actualidad, no son nada recomendables para nuestra salud”.

Y a continuación, este especialista comenta en su canal lo que aportan y las diferencias entre los aceites con omega 3, omega 6 o el omega 9. La principal cuestión es que el consumo de estos aceites es beneficioso para reducir el riesgo de trastornos cardiovasculares y ataques cerebrovasculares, según apuntan los estudios actuales. Y, además, el incluirlos en nuestra alimentación es positivo para eliminar el colesterol dañino de la sangre.

"El omega 3 es el que está, por ejemplo, en el pescado y en el marisco, con lo que es un aceite obtenido de forma natural, lo que es bueno. Ahora bien, al proceder de grasa animal contiene también grasa animal", prosigue este experto

En cuanto a los aceites vegetales, contienen omega 6 y omega 9, explica. “Hay que resaltar que el omega 6 es esencial para el organismo, es decir, que el cuerpo tampoco puede sintetizarlo por sí solo, por lo tanto, debemos ingerirlo dentro de nuestra alimentación", agrega.

El omega 6 proviene de varios aceites vegetales, incluido el aceite de palma y el aceite de soja, que usamos comúnmente en casa. “Pero el problema es que consumimos demasiado aceite omega-6”, resalta este médico. “Al salir a comer fuera de casa, tomamos bocadillos, postres, frituras y alimentos de este tipo con los que tomamos un exceso de omega-6, así que si tienes la oportunidad de cocinar tu propia comida, no agregues en ella más omega-6. Lo necesitamos, porque proviene de plantas y el cuerpo no puede sintetizarlo por sí solo, pero no debemos abusar de él".

"Sin embargo, el Omega 9, que también proviene de las plantas (como del aceite de oliva, aceite de salvado, de arroz, etcétera), sólo nos aporta grasas buenas", concluye este especialista. Y puede reducir la inflamación en el cuerpo. "Es verdad que el omega 3 y el omega 9 pueden reducir la inflamación en el cuerpo. y que el omega 6 es un omega esencial. Pero no puedo comer mucho. Grasa animal Ya es una grasa mala. Puedes comerlo, pero debes comer un poco.

Por lo tanto, concluye este médico, "a la respuesta a esta pregunta es ¿Qué es mejor, la grasa vegetal y la grasa animal?, tengo que responder que los aceites vegetales siguen obteniendo mejores puntuaciones. Pero entre los aceites propios de la plantas si puedes elegir, es mejor elegir omega 9 que comer omega 6”. Es decir, antes el del oliva que el girasol, por ejemplo.