Una conocida nutricionista avisa del autoengaño con la fruta

Son muchos los mitos extendidos sobre la fruta: que si comerla por la noche engorda, que si es mejor comerla antes de las comidas... Pero también hay creencias extendidas sobre sus contenidos nutricionales como que es más "sana" que otros alimentos y que es la mejor opción a la hora de elegir una comida.

Sobre esto ha querido lanzar una advertencia, Paloma Quintana, dietista-nutricionista, tecnóloga de alimentos y máster en Nutrición Humana, quien ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram hablando sobre las personas que eligen comer únicamente fruta en una de sus comidas del día.

"Esto de la fruta llega a ser un poquito de autoengaño", empieza diciendo. "Es un gustito dulce, en realidad no son alimentos nutritivos completos como podrían ser un plato a base de carne, pescado y huevos", añade.

En este sentido, la fruta aunque incluye importantes beneficios como las vitaminas, antioxidantes o hidratos de carbono saludables que puede aportar, no aporta en reglas generales grasas saludables ni proteínas, nutrientes necesarios para una alimentación sana y equilibrada, por lo que la fruta debe añadirse de forma proporcionada, con la clásica recomendación de cinco piezas de fruta al día, en una dieta que incluya estos otros componentes.

Tal y como cuenta la nutricionista, no se debe abusar de ella ni basar la dieta en el consumo de frutas sino que "debe ser el puntito agradable con el que con el que culmina una alimentación saludable".

"Añadir un montón de fruta a la dieta quizás no es lo que más te conviene, así que elige tu fruta nutritiva de temporada y disfrútala, pero no te olvides, primero hay que comerse la comida", explica y detalla que "añadir fruta si es resto de tu alimentación y estilo de vida no son óptimos, no solamente no arregla, puede empeorar la situación".

En cualquier caso, antes de hacer cualquier cambio en la dieta, se recomienda consultar con un especialista, especialmente si se tienen algunas patologías, ya que será él el que determine qué es lo mejor para cada paciente.