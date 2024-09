Una dietista pide que jamás cocines este alimento rey de los desayunos en tu freidora de aire

Las freidoras de aire se están haciendo un hueco en cada vez más hogares. Para muchos y muchas, además, se han convertido en unas grandes aliadas en la cocina, dado que se puede preparar prácticamente lo mismo que una freidora tradicional, pero con menos contenido en grasa, dado que se prescinde del aceite.

Cada vez es más común que personalidades del mundo de Internet y de las redes sociales compartan recetas, sobre todo en vídeo, específicas para este nuevo imprescindible en las cocinas modernas.

Sin embargo, no todo vale. Al menos no para la experta en dietética Brenda Peralta. Esta, en declaraciones para el HuffPost británico, que ha recogido el portal de noticias y entretenimiento LADbible, ha apuntado que no es buena idea cocinar el bacon o el tocino en una de estas freidoras de aire.

El motivo radica en lo graso que es el alimento en cuestión. Cuando este se cocina en este tipo de máquinas, según ha precisado la dietista, esa grasa podría gotear y terminar por provocar tanto humo como salpicaduras, de tal forma que dificultaría la cocción del producto.

Además del bacon, hay otros alimentos que no son del todo compatibles con las airfryer. Así pasa también con la pasta, según recoge 20 Minutos, que informan de que, al necesitar agua para ser cocinado, no se puede hacer en la freidora de aire.

Lo mismo ocurre con el arroz y, tal y como asegura el mismo medio, con la coliflor, el brócoli y otras verduras. El motivo, en el caso concreto de los vegetales, radica en que pierden sabor y textura al pasar por este aparato.