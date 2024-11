Una experta en longevidad desvela el mejor tratamiento antienvejecimiento: es la "droga más poderosa" y no se encuentra en laboratorios

La bioquímica Rhonda Patrick apunta a una sola cosa como fundamental para vivir todo lo posible. No es una píldora, no es un alimento, no son sólo los genes: es el ejercicio físico.

El Diario Vasco se hace eco de las palabras de la especialista, que sostiene en un vídeo que practicar ejercicio regularmente impacta "positivamente en el cerebro, el sistema cardiovascular y otros aspectos esenciales de la salud".

Además, sus efectos son visibles en la piel, que es donde se puede ver fácilmente el paso del tiempo: "Una piel saludable es el reflejo de un cuerpo en buen estado".

Patrick define el ejercicio como "la droga más poderosa que vas a conseguir", puesto que ninguna fórmula de laboratorio puede superar los efectos que el ejercicio tiene en la salud.

Éste, además, también tiene su huella —positiva— en la salud mental: "Estimula la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que son fundamentales para mantener un estado de ánimo estable y reducir el riesgo de depresión y ansiedad".

Haciendo caso a sus palabras, practicar ejercicio de manera habitual, convirtiéndolo en un hábito, es una de las mejores decisiones que podemos tomar por nuestra salud.