Una neuróloga sorprende al señalar lo que llegan a lograr las personas sordas mientras duermen: "Lo imposible"

Todo tenemos un diálogo interno, una conversación continua con nosotros mismos para comentar experiencias, decisiones y emociones, y que nos ayuda a aprender, a organizar nuestros pensamientos, pero también a regular nuestras emociones y a motivarnos. Esa 'conversación' interior la tenemos en nuestro idioma materno.

Pero, ¿y las personas sordas? ¿Cómo hablan consigo mismos? Pues los que han perdido el oído a lo largo de la vida, según los especialistas, siguen utilizando su lengua materna para ello, pero los que lo son de nacimiento son una incógnita.

“Lamentablemente no es posible meterse en la cabeza de una persona sorda y poder comparar sus pensamientos con los de una persona 'oyente', pero la mayoría de las personas sordas que he conocido me han explicado que piensan a través de imágenes, de su propia lengua de signos ”, señala Yves Delaporte, antropólogo y ex director de investigación del CNRS (el Centro Nacional para la Investigación Científica francés).

Y, como matiza el especialista, no todos piensan con la misma lengua de signos porque esta es diferente en cada país, adaptada al idioma del lugar.

Pero, ¿y qué con los sueños?, se preguntan en la revista Sciences et Avenir. Aunque este misterio "está lejos de resolverse, pero los científicos saben que durmiendo, las personas sordas de nacimiento pueden lograr lo imposible". “En sueños, la mitad de los sordos oyen ”, afirma Isabelle Arnulf, neurocientífica y directora de la unidad de Patologías del Sueño del hospital Pitié-Salpêtrière, en París. Y una de las teorías que apoyarían este fenómeno es que existe un programa genético en nuestro cerebro que nos prepara para oír, incluso antes de nacer, y que se activa durante nuestros sueños...