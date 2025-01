Sonia y Selena: "Nosotras no hemos procreado. Nuestro hijo es la música" 

Probablemente, no exista persona en España mayor de 30 años que no haya bailado alguna vez su gran hit. Sonia y Selena reventaron la industria musical en 2001 con su célebre Yo quiero bailar, un tema con el que intentaron representar a España en Eurovisión 2001 y que después se convirtió en un éxito arrollador gracias a lanzaderas como Gran Hermano. Sólo ese año vendieron más de 1.500.000 de copias de su disco en España y Latinoamérica.

Muy poco después, las continuas peleas y el choque de caracteres hicieron que el famoso dúo se rompiera y cada una siguiera por su lado. No fue hasta junio del año pasado cuando Sonia y Selena anunciaran por sorpresa un regreso que ahora se ha materializado en una candidatura para el Benidorm Fest 2025. La propuesta es Reinas, un tema que habla precisamente de la reconciliación y de la nostalgia de aquellos años en los que ellas brillaban con luz propia. "Bailemos como antes cuando éramos las reinas", dicen en la canción.

A menos de un mes de su participación en Benidorm, El HuffPost conversa con Sonia (la rubia) y Selena (la morena) sobre su regreso a la música, qué opinan de la industria discográfica y su sueño de llegar a Eurovisión. "Las baladas pueden ser bonitas, pero te bajan la energía. Nosotras queremos levantar los corazones y que la gente no deje de bailar", explican.

Sonia y Selena, en la presentación del Benidorm Fest 2025 Europa Press via Getty Images

- ¿Qué sensaciones creéis que ha dejado vuestro regreso? ¿Ha vuelto a sentir la gente fuego en el cuerpo con Reinas?

- Es cierto que estos días estamos inmersas en los ensayos y no hemos podido leer mucho, pero hemos visto que la acogida ha sido muy buena entre los fans y también en algún medio de comunicación.

- Exacto, El País decía que la canción "huele a verano y a chupitos" y la destacaba entre las 16 propuestas.

- Sí, así que no podemos estar más contentas. Y ahora trabajando al máximo para dar un buen show en Benidorm.

- Vuestra canción para el Benidorm Fest arranca con: "Como dos piezas que buscan de nuevo encajar". Y también dice "bailemos como antes cuando éramos reinas". No sé si hay una reflexión autobiográfica después de tantos años con proyectos por separado. ¿Os tomáis así la letra de la canción?

- Siempre quisimos que nuestra propuesta para el Benidorm Fest tuviera referencias a Yo quiero bailar y también una parte melancólica que aludiera a cuando éramos las reinas. Un elemento de nostalgia de dos chicas que fueron amigas y que ahora quieren volver a serlo. Es una letra que va a tocar la fibra de la gente.

- La canción también tiene un momento en el que el coro canta "y reina y reina y reina". Yo lo veo como un guiño claro al público LGTBIQ+. ¿Cómo de importante ha sido este público en vuestra carrera?

Selena: Absolutamente imprescindible para nosotras. Yo siempre me he considerado una diva gay, un maricón con coño (ríe).

Sonia: Quizá hacemos música que suele consumir este colectivo, pero nuestra propuesta va también dirigida a todos los millenials y a nuestros seguidores. Es un canción que, en definitiva, habla de un reencuentro. ¿Cuántas amigas no tienen una desavenencia y con los años vuelven a tener ese fuego en el cuerpo? O parejas, o familias… Cuando hay un reencuentro, el amor traspasa fronteras. Después del Yo quiero bailar, queremos que Reinas se convierta en otro himno porque reinas somos todas, todos y todes.

- Mark, de Nebulossa, ha participado de forma directa en este proyecto. ¿Qué consejo os ha dado él, que sabe perfectamente cómo es el camino que vosotras vais a empezar a recorrer?

- Que lo disfrutemos. Es el mejor consejo que nos ha podido dar. Disfrutarlo, sentirlo y defenderlo con ilusión. Y, sobre todo, tener una mirada y un sentimiento positivo.

- Lo cierto es que ya estuvisteis en la preselección para Eurovisión 2001, aunque en esa ocasión ganó David Civera. ¿Cómo recordáis aquella experiencia?

Selena: Éramos niñas y estábamos empezando. Ahora nos sentimos más potentes y empoderadas. Cuando te pones el primer tacón no lo llevas igual que cuando llevas usándolo diez años. Ahora tenemos el control de nuestra voz, de nuestra imagen... y podemos disfrutar de lo que somos y adónde queremos llegar. Y también tenemos la responsabilidad de llegar a representar a España, porque para nosotras sería un super honor. Tenemos todas las cualidades para ser las candidatas que defiendan a nuestro país. Un dúo femenino, dos voces muy dispares, imagen racial…

Sonia: Yo al principio me conformaba con estar en el Benidorm Fest, pero ahora quiero ganar. Tenemos que vencer porque hemos luchado mucho, somos mujeres entregadas a la música y no hemos procreado. Nuestro hijo ha sido la música y tenemos que seguir haciendo canciones para que la gente no deje de bailar.

Selena: Además, el resto de participantes son muy jóvenes. Todavía tienen mucha vida para presentarse. A nosotras nos queda menos, es nuestra última oportunidad (ríen).

Sonia: Y un festival como Eurovisión pide luces, movimiento, fiesta... Hay que hacer bailar a la gente. Las baladas pueden ser bonitas, pero te bajan la energía. Te llevan a la melancolía o la tristeza, y nosotras queremos levantar los corazones.

- La puesta en escena será un elemento esencial...

- Y por eso nos estamos preparando con mucho entrenamiento para ese momento. Porque cantar y bailar a esa intensidad ni para Jennifer López es fácil. De la puesta en escena no vamos a decir nada, sólo que será espectacular. A la gente se le va a acelerar el pulso y se le van a poner los pelos de punta.

- ¿Cómo definiríais la actual industria musical? ¿Es un mundo tan complicado como parece desde fuera? ¿Os ha dejado heridas?

- Es una jungla donde tienes que ir con el sable entre los dientes. Más aún si eres mujer. Y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con los mánagers. Hay mucho engaño, mucho robo... Un mánager no invierte, se lleva su porcentaje sí o sí. Pero no sabes cuántos mánagers se lo están llevando. Ahora tenemos un equipo fantástico que hemos podido elegir nosotras. Durante muchos años no tuvimos esa opción y hubo mucha oscuridad.

- Pase lo que pase en Benidorm Fest, ¿qué otros proyectos hay ya en la agenda de Sonia y Selena tras este regreso?

Selena: Nosotras esperamos ganar Eurovisión y, a partir de ahí, que se abra el melón. De momento ya tenemos varios shows confirmados y proyectos musicales que no se pueden contar, pero que ahí están. Y una de mis mayores ilusiones es hacer giras internacionales. Yo hice una en solitario, pero me apetece mucho hacerlo esta vez con Sonia.

Sonia: Yo no me he comido ni el primer bocado y ya quiero el segundo. Hay que vivir intensamente, como decía la canción que hicimos para Gran Hermano.