Una experta en hogar pide que jamás seques tu ropa en esta parte de la casa

Secar la colada, y más en los meses de otoño e invierno, es una tarea que se complica. Dónde colocar el tendedero para que no estorbe, pero que a la vez a las prendas se les quite la humedad bien, puede convertirse en todo un quebradero de cabeza.

Algunas familias optan por intentar agilizar la tarea colgando, por ejemplo, las sábanas de las puertas. Sin embargo, en la web finlandesa Iltalehti, la experta en hogar Niina Silander lo desaconseja totalmente.

No lo hace precisamente por la prenda, sino por la conservación de la puerta en sí: "Probablemente puedas secar la sábana de esa manera, pero no le hace bien a las puertas. A menudo no están diseñadas para estar expuestas constantemente a la humedad".

Avisa además acerca de que el peso sobre las puertas también puede ser perjudicial, y más en el caso de que se cuelguen mantas o toallas húmedas, puesto que "probablemente" la superficie y las bisagras de la puerta "sufrirán a largo plazo".

Si no se puede tender al aire libre, que es lo ideal, la experta aconseja hacerlo en una estancia que tenga una buena ventilación porque, de lo contrario, las prendas cogerán olor a humedad.