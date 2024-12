Una psicóloga destapa las frases típicas de las personas dominantes: algunas son de lo más habituales

"Las personas dominantes son aquellas que ejercen un control excesivo sobre los demás, intentando imponer su voluntad sin considerar los derechos y necesidades de los demás. Esta actitud a menudo se manifiesta en una comunicación manipuladora e intimidante". Así define la doctora en Psicología Ana María Sepé a estas personas en un artículo en Psicoadvisor en el que recopila todas esas frases que suelen utilizar.

Estas expresiones, aclara, las utilizan para "ejercer control, despertando miedo o sentimiento de inferioridad en el interlocutor". También pueden intentar con ellas devaluar a la otra persona o, incluso, realizar chantaje emocional.

Como avisa la psicóloga, por un lado, pueden utilizar frases con las que "intentan imponer una orden o petición de forma unilateral": "A menudo estas frases no dejan lugar a discusión o comparación, sino que son simplemente una orden disfrazada de petición".

Los ejemplos que cita en este caso son expresiones del tipo: "Haz lo que te digo, de lo contrario…", "Lo harás y punto" o "Deja de hacer preguntas y haz lo que te digo".

En cuanto a esa intención de minar la autoestima del otro, las frases que se pueden encontrar son, entre otras: "Eres incapaz de entender", "No haces nada bien" o "Nunca aprenderás".

También puede haber frases de manipulación emocional, que buscan "que la otra persona se sienta responsable de las emociones del acosador o para que se sienta obligada a cumplir sus deseos". Son del estilo "Si no lo haces, significa que no me respetas" o "Deberías hacer esto por mí, que yo he hecho mucho por ti".

Existe otro tipo de sentencias, que la psicóloga llama de "control total", que pueden sonar como "Yo decido lo que es mejor para ti" o "No te estoy pidiendo tu opinión, haz lo que te digo", así como de distorsión de la realidad. En este último caso entrarían las parecidas a "estás exagerando" o "no pasó lo que dices".