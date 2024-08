Un año del Mundial eclipsado por un 'piquito': qué hemos aprendido y qué no sobre el consentimiento

Era el minuto 29 de partido. Tere Abelleira conectaba con Mariona y ésta veía la aparición fulgurante de Olga Carmona, quien se internaba por el costado izquierdo y soltaba un zurdazo imparable que hacía inútil la estirada de la portera de la selección inglesa. Y gol. Gol de España. Gol de la selección femenina de futbol, que gracias a ese tanto conquistó el Mundial celebrado el año pasado en Australia.

Aquel 20 de agosto de 2023 entraría a formar parte de la historia del deporte español por un triunfo que serviría, a su vez, para reivindicar el potencial del fútbol femenino después de décadas de marginación y olvido. Atrás quedarían los comentarios despectivos con los que se intentaba devaluar el talento de jugadoras como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, reconocidas internacionalmente. O el ansiado esfuerzo por desprestigiar una competición liguera acostumbrada a disputarse en campos destartalados y gradas vacías.

Pero en aquella noche mágica en Sidney, todos los focos se volvieron hacia ellas. 23 campeonas que, sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para disfrutar del momento glorioso. En plena celebración y entrega de medallas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aprovechaba el momento de euforia para darle un beso en la boca a Jenni Hermoso, una de las jugadoras de la selección.

Este polémico momento pasó al principio inadvertido e incluso se llegó frívolamente a comparar con el que Iker Casillas propinó a Sara Carbonero en plena celebración del Mundial 2010 en Sudáfrica. Pero con el paso de las horas comenzó a verse como un acto involuntario y un posible delito de acoso sexual. “Pero, ¿y qué hago yo? Mírame”, intentaba explicarse Jennifer Hermoso durante un directo furtivo en el vestuario tras el partido. "No me ha gustado", decía poco después.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, habla con los medios a su llegada al juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda. Mariscal / EFE

Aquel "piquito", como Rubiales llegó a definirlo en una intervención ante la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, supuso su salida como presidente a través de una inhabilitación de la FIFA y la posterior caída de cargos importantes como Jorge Vilda (entrenador y director deportivo), Andreu Camps (secretario general), Tomás González Cueto (asesor jurídico externo), Miguel García Caba (director de Integridad), Pablo García Cuervo (director de Comunicación), Albert Luque (director de la selección), Rubén Rivera (director de marketing) Pedro González Segura (responsable de los servicios jurídicos) o José Javier Jiménez (Recursos Humanos). Una 'purga' con el propósito de acabar con el "rubialismo" dentro de la RFEF y que sirvió también para tender puentes con una selección que se declaró en rebeldía hasta que no se llevaran a cabo medidas para que la federación fuera "un lugar seguro, donde se respete a las mujeres y se apueste por el fútbol femenino”.

Un año después del beso, la Justicia todavía ha de pronunciarse. El juicio contra Rubiales comenzará el 3 de febrero de 2025 y la Audiencia Nacional tiene previsto que la vista se prolongue 11 días en los que, junto al expresidente de la RFEF, se sentarán en el banquillo otras tres personas de su equipo: Luque, Vilda y Rivera. La Fiscalía pide para Rubiales dos años y medio de prisión por los delitos de agresión sexual y coacciones, y un año y medio para los otros tres encausados por esta última infracción penal. El expresidente de la RFEF siempre ha asegurado que su beso a Jenni Hermoso fue "un gesto de cariño y de euforia" que se malinterpretó.

Este capítulo sirvió, sin embargo, para poner en el centro del debate el asunto del consentimiento, una palabra que ya había tomado gran protagonismo durante la elaboración de la ley del "sólo sí es sí", finalmente aprobada por el Congreso de los Diputados en agosto 2022.

El articulo 178.1 del Código Penal habla así del 'consentimiento' desde la entrada en vigor de esta norma: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

A pesar de lo muy presente que el consentimiento ha estado en los medios y en el debate público, algunos expertos consideran que estamos todavía muy lejos de abordar de una manera constructiva este asunto. "A nivel general, todo el mundo se ha apuntado al boom del tema de Rubiales, pero también ha valido para que muchas negacionistas sigan batallando. Realmente, a la hora de la verdad, no se ve. No hay más que ver las noticias todos los días, con la cantidad de abusos y violaciones, que está habiendo, y cada vez más en menores", señalaba a El HuffPost Gregorio Gómez Mata, secretario de la asociación contra la violencia de género Alma.

Los datos así lo demuestran. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron en 2023 un 15,1% al anotar 19.981 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo policías autonómicas y locales. En concreto, Interior registró en su memoria una subida del 14,2% de las violaciones, con 4.875 casos, sumando tanto agresiones sexuales con penetración como los abusos con penetración hasta octubre de 2022.

Las jugadoras de España celebran el título del mundial de fútbol conseguido en Sídney. Maryam Majd

En lo que sí coinciden los expertos es en señalar que ahora hay más concienciación en tomar un beso no consentido como agresión sexual o en no tolerar bajo ningún concepto este tipo de comportamientos en un ámbito laboral. "La sociedad cada vez está más educada en tener en cuenta que hay cierto tipo de acercamientos que no se pueden hacer cuando no tenemos la seguridad de que la otra persona lo vaya a recibir adecuadamente", señala Alba Martínez Rebolledo, agente de igualdad y pedagoga en Equipo Ágora.

Sin embargo, según ella, "parte de la sociedad considera que esto son tonterías y que todavía tiene muy normalizada, por ejemplo, la cultura de la fiesta donde todo puede pasar". Por su denuncia, Jenni Hermoso fue sometida a un linchamiento mediático, con insultos y descalificaciones en redes sociales y hasta una violación de su intimidad.

En febrero de 2024, harta de esta situación, la futbolista publicó uno de los audios amenazantes que recibía como prueba de este hostigamiento contra su persona. "Puta, que no te toco ni con un palo, no vaya a ser que denuncies. Hija de puta, trozo pescuezo, te han comido la cabeza bien los iluminatis, trozo de mierda. Drogadicta, hija puta...", le atacaba el individuo. La madrileña también recibió hace pocas semanas brutales ataques lesbófobos cuando subió una foto de vacaciones junto con su compañera Misa Rodríguez.

Lo mismo ha ocurrido con la selección española en su conjunto tras quedarse sin medalla en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en París. España fue cuarta tras perder contra Brasil en semifinales y la pelea por el bronce contra Alemania, algo que supo a poco tras el título mundial. "España se lleva una cura de humildad en los Juegos Olímpicos", decía un medio digital. "Ridícula derrota", señalaba otro. Titulares de brocha gorda que parecían querer ajustar cuentas con una selección que, con su victoria en el Mundial de hace un año, se atrevió a sacudir la estructuras del fútbol español, a reclamar igualdad en el deporte y a poner sobre la mesa la necesaria evolución en las relaciones afectivas para establecer tus límites personales y respetar los de la otra persona.