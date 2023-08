Las explicaciones de Rubiales sobre el beso a Jenni Hermoso: "Fue espontáneo, mutuo y consentido"

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol —porque ha asegurado que no va a dimitir—, ha comparecido este viernes ante la Asamblea del organismo para dar explicaciones por su beso a Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección en el Mundial de fútbol femenino.

Tras explicar su gesto de haberse tocado "los huevos" desde el palco en el que estaba junto a la reina Letizia y la infanta Sofía como un guiño hacia Jorge Vilda, ha calificado el beso como "un pico".

"Quien vea el vídeo, ante millones de personas, toda la gente que había ahí, incluso ante mi familia, el deseo de ese beso era el mismo que podía tener con una de mis hijas. Ni más ni menos. Aunque se esté vendiendo otra cosa en los medios o tanto a los que venden el falso feminismo en este país. Fue un beso espontáneo, mutuo y consentido. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo. Le dije que se olvidara del penalti, que sin ella no hubiéramos ganado el Mundial. Le dije: ¿un piquito? y ella me dijo: 'Vale", ha defendido.

Rubiales, que ha asegurado que "el falso feminismo no busca la justicia", se ha presentado como víctima de una "cacería" y de un "asesinato social".

"La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique, se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir. ¡Por Dios!, ¿qué pensará una mujer que de verdad se le ha obligado y agredido sexualmente? A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme... me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español tiene que hacer. Voy a ejercer acciones contra estas personas", ha anunciado.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN