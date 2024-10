Cuenta atrás para el tren de lujo de 59 días alrededor del mundo: esto costará el viaje

El 3 de septiembre de 2025 comienza el periplo del Around the World by Luxury Train de Railbookers, una especie de vuelta al mundo a bordo de varios trenes de lujo.

Concretamente, en 59 días recorrerá 12 países de cuatro continentes en siete de los mejores trenes del mundo.

Éstos son el Belmond Royal Scotsman en Escocia el La Dolce Vita Orient Express y el Simplon-Orient-Express en Italia, el canadiense Rocky Mountaineer o el Rovos Rail en Sudáfrica. En la India se monta en el Maharajas' Express y el Eastern & Oriental Express llevará a los viajeros al sudeste asiático.

Con inicio en Vancouver (Canadá) estas son las paradas del viaje (el itinerario completo lo puedes revisar aquí):

Vancouver → Kamloops → Jasper → Lake Louise → Banff → Edimburgo → Roma → Venecia → Portofino → Verona → París → Budapest → Bucarest → Estambul → Delhi → Jaipur → Ranthambore → Agra → Varanasi → Johannesburgo → Cataratas Victoria → Ciudad del Cabo → Stellenbosch → Singapur

Según Euronews, el precio de un billete es de aproximadamente 116.000 euros. Incluye el alojamiento en los hoteles de los destinos, pero no algunos billetes de avión necesarios.