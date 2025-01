El país que es potencia gastronómica que tiene prohibido el tomate en sus recetas tradicionales

El tomate es uno de los alimentos más comunes de la conocida como "dieta mediterránea". Para ensaladas, para sofritos, para elaborar sopas frías como el gazpacho o cremas como el salmorejo, el tomate está muy presente en gastronomías como la española, la italiana, la griega o la francesa.

Sin embargo, hay culturas en las que esta fruta —porque así es considerado en el mundo culinario— no está arraigada. De hecho, en Corea del Sur, país que en los últimos años se ha alzado como nuevo destino gastronómico con platos como el bulgogi, el kimchi o el bibimbap no lo incluyen en ninguna receta tradicional.

La tiktoker coreana residente en España conocida como Lilly Coreana ha explicado en un vídeo que esto se debe a los tiempos en los que el tomate, originario de América, empezó a llegar a Asia.

"Si eres amante de la cocina coreana sabrás que no hay ni un plato tradicional que lleve tomate", empieza diciendo en su vídeo, donde explica que el tomate llegó "relativamente tarde" a Asia desde América, aunque llegó a ciertas regiones "durante el intercambio colombino", proceso durante los siglos XV y XVI mediante el cual se transfirieron productos agrícolas del llamado entonces "Nuevo Mundo" a Asia, África y Europa.

Sin embargo, tal y como recuerda, esto llegó a Asia en los siglos XVI y XVII, pero no especialmente a Corea del Sur. "No se popularizó de inmediato porque Corea fue un país muy cerrado en esos siglos lo que limitó que se adoptasen productos extranjeros como el tomate", señala.

Pero esto no es solo una cuestión histórica, también gastronómica. Lilly recuerda que "la comida coreana tiene sabores muy picantes e intensos como el kimchi y el denjang y esos sabores intensos no se logran con el tomate, por lo que no teníamos necesidad de introducirlo".

La coreana acaba su vídeo explicando que el tomate sí tiene cierta cabida dentro de la comida coreana: "Es como un postre, lo comemos mucho con miel o azúcar".