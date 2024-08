El tobogán acuático de Canarias ideal para los amantes de la adrenalina: va a 80 km/h y atraviesa un acuario de tiburones

En cuanto a parques acuáticos se refiere, el Siam Park de Tenerife se sitúa como uno de los mejores de todos los tiempos. Habiendo recibido numerosos premios por sus instalaciones a lo largo de los años, se trata de uno de los grandes reclamos de las Islas Canarias y un lugar donde refrescarse y divertirse al mismo tiempo. Sin ir más lejos, el periódico británico The Sun sitúa al Siam Park de la Costa Adeje como el mejor parque acuático del mundo, además de ser el más grande de Europa.

Inaugurado en 2008, este recinto cuenta con unas instalaciones de 185 kilómetros cuadrados que albergan múltiples atracciones para todas las edades. Entre todas las opciones que ofrece, aquellas que incluyen caídas libres o toboganes vertiginosos tienen un encanto especial. Es decir, por norma general, las que más adrenalina te hagan descargar durante el trayecto son las favoritas del público.

En este sentido, hay una atracción que destaca por ser la más “terrorífica” de todo el parque. Se trata de ‘Tower of Power’, un tobogán de 28 metros de altura que permite a los visitantes experimentar una emocionante caída libre a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Aunque el trayecto dura poco debido a la rapidez que adquiere, es una de esas experiencias donde te empiezas a replantear cada decisión que has tomado en tu vida debido a la adrenalina que te hace soltar. Pero esto no acaba aquí, lo más emocionante de este tobogán es que te acercará más que nunca a los tiburones.

¿Tiburones en un parque acuático?

Sí, como lo lees, esta atracción alberga un acuario lleno de tiburones y mantarrayas que añaden un valor único y espectacular a una caída libre que ya de por sí te quita el aliento. Al final del tobogán pasarás por un gran túnel acristalado que atraviesa un tanque gigante de agua en el que podrás ver a estos animales nadar a sus anchas. De esta forma, ‘Tower of Power’ se convierte en la atracción perfecta para los amantes de la adrenalina en estado puro.

Ahora bien, si lo que quieres es ver este acuario con mayor detenimiento puedes probar el ‘Mai Thai River’, una atracción en la que tendrás que montarte en un flotador y dejarte llevar por la corriente de tramos suaves y rápidos. Casi todo el recorrido se desarrolla en el exterior, pero llega un momento que el tobogán desemboca en un tubo subacuático que atraviesa este gran tanque de agua lleno de tiburones.

Aunque si las atracciones acuáticas no son lo tuyo también puedes visitar el ‘Siam Beach’, la piscina de olas más grande del mundo, ofreciendo una experiencia completa y variada con olas de hasta tres metros de altura. En definitiva, el Siam Park de Tenerife es uno de los mejores planes para realizar en familia o con amigos este verano, ofreciendo una experiencia inolvidable que sin duda querrás volver a disfrutar.