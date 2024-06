La guerra entre Renfe, Ouigo e Iryo hunde los precios de los billetes

La guerra comercial que, después de completarse el proceso de liberalización ferroviaria en España, mantienen Renfe, Ouigo e Iryo, sigue hundiendo el precio de los billetes para viajar en tren. De acuerdo con el último informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del que se hace eco Preferente, los trayectos en los que antes no había competencia se han abaratado, respecto al año anterior, entre un 24% y un 28% en el primer trimestre de 2024.

Entre los corredores con mayor rebaja destacan los de Madrid-Málaga, con un descenso del 28% y el de Madrid-Alicante, con un 27,6%. Otros trayectos que también registraron bajadas significativas son los de Madrid-Sevilla (-24,5%) y Madrid-Valencia (-9,4%). Por la contra, los pasajeros de los trenes que unen Madrid con Barcelona pagan un 5,2% más por sus billetes. La CNMC destaca que "se pudo viajar entre Madrid y Valencia por 27 euros; a Alicante por 36; a Barcelona por 51; a Sevilla por 48; y a Málaga por 44”.

La CNMC señala que la continua caída de los precios no solo se debe a las constantes promociones que lanzan las operadoras, sino también a que el número de pasajeros ha aumentado exponencialmente en aquellos trayectos que el año pasado no contaban con competencia. En particular, el organismo regulador destaca el comportamiento del corredor Madrid-Alicante, con un incremento del número de pasajeros del 62%, seguido muy de cerca por los trayectos Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Madrid-Granada, que han experimentado crecimientos cercanos al 50%.

En total, la Alta Velocidad alcanzó más de 8,5 millones de viajeros en el primer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 27% respecto al mismo período del año anterior. A pesar de la creciente competencia, Renfe sigue dominando todos los corredores, con cuotas de mercado que varían entre el 46% y el 73% de los viajeros. Iryo, por su parte, consiguió cuotas del 24% al 28% en la mayoría de los trayectos, salvo en el Madrid-Alicante. Ouigo mantuvo alrededor del 25% en los corredores hacia Levante y un 17% en el Madrid-Barcelona.

