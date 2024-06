Los tres pueblos españoles que te pagan por mudarte a una de sus casas

Hay momentos, bien sea por necesidad o por ganas de cambiar de aires, en los que hay quien toma la decisión de romper con todo e irse a vivir a otra ciudad o, incluso, otro lugar del mundo. Es lo que llegó a plantear una joven a través de su perfil en TikTok, Noelia Genzone.

Ella expresó que "la mejor decisión" era irse hasta Italia, a "uno de esos pueblos en los que venden casas por un euro". "Me llegaron un montón de comentarios diciendo que para eso no hacía falta que me fuera a Italia, que también podía irme a vivir a un pueblo de la España vaciada", ha continuado contando la chica en un vídeo que ha divulgado en redes.

Entonces, comenzó a buscar y dio con tres pueblos en los que, asegura, "te pagan por vivir allí". Son los siguientes.

Jubrique, en Málaga

La creadora de contenido ha informado de que a aquellos que quieran obtener una vivienda en Jubrique se les pueden ofrecer hasta 10.800 euros. Aunque este no es el único incentivo que han ideado.

También proponen "un vivero de empresas, ofertas de cursos de formación, promoción de productos locales y mejora de las infraestructuras y servicios públicos", ha indicado en su vídeo.

Ponga, en Asturias

En este pueblo, según la creadora de contenido, lo que ofrecen es "un alquiler social de 50 euros al mes para las personas que quieran empezar un proyecto de vida o de negocio en la localidad". Aunque hay más, también dan, según Noelia, "una bonificación de 6.000 euros por cada hijo nacido o adoptado en la propia localidad".

Otros beneficios fiscales que recoge la joven en su vídeo pasan por una deducción del 60% en el impuesto de bienes inmuebles, así como una bonificación del 95% en el impuesto de incremento del valor de terrenos de la naturaleza urbana para las transmisiones de viviendas habituales por causa de muerte.

Otro de los aspectos que contemplan es el teletrabajo. "Tienen un programa de teletrabajo que ofrece internet de alta velocidad en toda la localidad y varios sitios de coworking", ha explicado Noelia.

Griegos, en Teruel

En el caso del municipio de Griegos, la oferta pasa por una subvención de 3.000 euros por cada hijo nacido o adoptado en la localidad, según la tiktoker. Asimismo, ha informado de que también ofrecen una bonificación del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones y una deducción del 50% de IRPF por el alquiler de una vivienda en el lugar.