Los vinos españoles se lanzan a la conquista de Nueva York

El Mercado Little Spain, localizado en la ciudad de Nueva York, ha puesto fin al 30º aniversario de Spain's Great Match. Se trata de un evento gastronómico en el que se pone el foco en la comida y bebida españolas, pero en Estados Unidos. En este participan algunas campañas regionales de vinos, pero también empresas españolas, así como importadores estadounidenses de productos españoles.

Tal y como apuntan desde la entidad pública ICEX España Exportación e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, es una actividad de "promoción e imagen de productos españoles que cuentan ya con presencia en el mercado estadounidense". Durante la misma convergen empresas que también aprovechan para exponer y presentar sus productos.

Durante la actividad, hubo una cata itinerante, que se ha convertido en los últimos años en uno de los momentos más destacados del Great Match. De esta manera, los invitados pudieron catar más de 300 combinaciones de vinos, tanto originarios de España como Estados Unidos.

La cadena de medios de comunicación PRWeb ha informado de que, en esta edición, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre, hubo una serie de seminarios únicamente para los periodistas y para los profesionales del sector gastronómico en la ciudad de Nueva York.

Todos ellos fueron acerca del vino. Para todas estas charlas contaron algunas personalidades de lo más relevantes en esta materia. Es el caso del autor y experto en vinos Jeff Jenssen de la DO Navarra, pero también de la Master of Wine de la DO Cava, Mary Gorman.

Asimismo, PRWeb afirma que hubo otros seminarios algo más escuetos sobre Castilla y León. Estos corrieron a cuenta del master sommelier Evan Goldstein.