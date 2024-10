Noruega activa las alarmas por lo que ocurre con los viajeros en Canarias: "Reina el caos"

El aeropuerto de Gran Canaria vivió momentos de cierta tensión el pasado sábado por la noche, cuando los pasajeros de un vuelo de la compañía Norwegian que llegaba a la isla desde la ciudad de Bergen se quedaron atrapados durante horas en la sala de recogida de equipajes, como explica el diario Bergens Tidende, sin recibir ningún tipo de explicación y, en algunos casos, poder recuperar las maletas con las que habían viajado desde Noruega.

"No hemos recibido nuestras maletas y tampoco nos dan ninguna explicación", explica al rotativo noruego Hanne Forthun, una de las pasajeras afectadas por el caos registrado en el aeropuerto canario hace cuatro días y que, junto a una amiga que la acompañaba en el viaje, tuvieron esperar más de tres horas en la terminal para recuperar su equipaje. "No había nadie trabajando, excepto una persona en una tienda", señala al periódico noruego.

En pleno desconcierto y sin información, algunos de los viajeros noruegos empezaron a especular con la posibilidad de que una huelga en el aeropuerto fuera la causa de los retrasos en la entrega de los equipajes. Sin embargo, tanto el aeropuerto de Gran Canaria como la compañía, Norwegian, desmintieron tal idea. El portavoz de la aerolínea noruega, Eivind Hammer Myhre, aseguró que todo se debe a un problema relacionado con la falta de personal de tierra. "Estamos trabajando para que se entregue el equipaje a los viajeros que llegan a Gran Canaria y se cargue el equipaje de los que se van al aeropuerto", aclaró.

La situación que se vivió en el aeropuerto de Gran Canaria ha provocado un gran malestar entre los turistas noruegos, que no han dudado en calificar su experiencia de caótica, sin ser capaces de entender como uno de los aeropuertos más transitados del archipiélago no cuenta con recursos suficientes para gestionar el volumen de equipajes. “Este es un destino muy popular entre las personas mayores y para muchos, se ha convertido en una experiencia traumática", apunta Forthun, que se fue de la terminal en taxi preocupada por los viajeros en sillas de ruedas y los pasajeros vulnerables que no tenían dónde sentarse.