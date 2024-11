Se toman un "año sabático de adultas" para viajar por el mundo: lo que se encuentran en España altera todo el plan

Una vida de esfuerzos, trabajo y alta responsabilidad... y un premio en forma de año sabático para cambiarlo todo. Cait y su esposa ha compartido su experiencia tras decidir afrontar una experiencia vital que les alejara del agobiante mundo de las discográficas en el que ambas trabajaban.

"Sabíamos que necesitábamos un cambio, algo que nos permitiera reiniciarnos y redescubrir lo que realmente queríamos de la vida", reconocen las dos, que decidieron darse un "año sabático para adultas".

Se trata de algo más que 'simplemente' cogerse vacaciones 12 meses. También "decidimos alejarnos de nuestros trabajos y vidas para viajar",explican a Business Insider, conscientes de los riesgos de tomar semejante descanso "y dejar trabajos estables".

La idea estaba clara, el destino no tanto. Por ello comenzaron su año de "exploración" en Europa, siempre con su perro.

Así, su tour de todo un año les llevó por todo tipo de escenarios, paisajes y entornos. Cada uno "tenía su encanto particular", pero no han dudado en reconocer que había uno concreto que "destacaba por encima del resto". No era otro que Valencia. "Cuando llegamos, no tardamos en enamorarnos".

De la ciudad del Turia, ahora golpeada por la DANA que ha arrasado buena parte de la provincia, destacan sus "soleadas playas", su "vibrante centro", así como, no podía faltar, "las paellas" y "la sensación de calma hicieron que nos sintiéramos como el lugar que habíamos estado buscando".

"Uno al que debíamos llamar hogar", prosiguen... antes de anunciar que llevaron ese sentimiento al extremo. Porque acabado su año sabático, han optado por establecerse en Valencia "y solicitar la residencia para poder hacer de España oficialmente nuestro hogar".

Sus vidas cambiaron y ahora son felices, detallan, con nuevos horizontes laborales y un ritmo vital en nada parecido a lo que venían sufriendo. Cait y su pareja culminan felices porque "nuestro riesgo dio sus frutos y encontramos el equilibrio y la plenitud que nuestras vidas habían estado careciendo todo este tiempo".