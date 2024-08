Soy un agente de viajes que organizo eventos en Benidorm y te revelo el error que te puede salir caro si vas a sus playas

Ir a la playa es uno de los planes favoritos del verano, pero este puede convertirse en una pesadilla si no tenemos cuidado con nuestras pertenencias. Tanto cuando tomamos el sol como cuando nos bañamos en el mar, es fundamental no dejar nuestras cosas desatendidas, ya que en estos sitios concurridos son muy habituales los robos. Esto no es algo solamente a tener en cuenta a plena luz del día, sino que también hay que tener cuidado cuando cae la noche.

Frank the Stag Man, un agente de viajes y organizador de eventos en Benidorm, ha aprovechado su viralidad en TikTok (@frankthestagman) para advertir a los turistas británicos sobre un error común en las costas españolas. Más concretamente, previene sobre los diversos peligros de visitar la playa de este municipio alicantino después del anochecer. Una publicación que se ha hecho viral con más de 5 millones de visualizaciones y 150.000 me gustas.

“En primer lugar, debes tener en cuenta que te pueden multar si te encuentran en la playa por la noche fuera de horario”, advierte Frank. Aunque confiesa que él nunca ha sido testigo de tales multas ni tampoco ha escuchado hablar de nadie que haya tenido un problema con ello. A su vez, explica que otra razón por la que debes evitar ir a la playa de noche es porque mucha gente acude a estos lugares a hacer “el travieso”, tal y como define este agente de viajes.

“Habéis sido advertidos”

El vídeo en redes sociales viene precedido del siguiente texto: “Warning. Benidorm beach at night. YOU HAVE BEEN WARNED”. Un mensaje alto y claro que, además de estar en mayúsculas, enfatiza la importancia de evitar estar cerca de la zona costera cuando el sol se pone. “Habéis sido advertidos”, se traduce al castellano. Además, en la publicación también habla de otro de los grandes peligros de la noche: los ladrones.

“Si vienes a la playa de noche y encuentras un rinconcito entre las sillas o si juntas varias tumbonas para formar una especie de refugio, por favor ten en cuenta a los ‘Serpientes’”, advierte el experto. Así se conoce a un grupo de personas que son conocidas por esconderse debajo de las tumbonas y robar sin levantar sospechas todo tipo de objetos, desde teléfonos y carteras, hasta bolsos enteros.

Además, Frank también previene del peligro que supone ir a darse un baño desnudo por la noche, algo que a priori puede parecer divertido e inofensivo, pero que también supone un blanco fácil para este tipo de ladrones. “Existe una gran posibilidad de que pierdas tus pertenencias”, dice dirigiéndose específicamente a la gente que disfruta de este curioso hobby para el que tienes que dejar toda tu ropa en la orilla.

“La gente que hace ese tipo de cosas se dirige a quienes disfrutan de las playas por la noche por diversión”, explica. Por ello es muy importante vigilar los objetos de valor, a todas horas del día. No obstante, asegura que él nunca ha oído hablar de nadie que haya sido arrestado por eso, pero que sí ha escuchado el testimonio de varias víctimas. “La policía es bastante calmada, no les importa demasiado”, denuncia Frank al final del vídeo.