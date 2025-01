Una guía turística de la Alhambra revela la pregunta más típica: la gente no tiene claro qué son

La Alhambra es uno de los monumentos más emblemáticos de España y una joya de arte de la arquitectura andaluza. Este palacio nazarí, situado en Granada y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo impresiona por sus grandes dimensiones y jardines, sino también por los pequeños elementos decorativos que conforman cada rincón de este impresionante lugar.

Se trata del monumento más visitado de España, recibiendo un total de 3 millones de visitantes cada año. Según ha revelado una joven guía y divulgadora de la Alhambra, @pateandogranada en TikTok, la mayoría de los turistas suelen repetir una misma pregunta cuando visitan la fortaleza. Así lo ha desvelado en un vídeo en redes sociales que ha acumulado miles de visualizaciones despertando el interés de todo el mundo.

La pregunta más repetida, lejos de estar relacionada con los sultanes que residían en este palacio o con el origen de la construcción, trata acerca de unos pequeños cuencos que se encuentran en el suelo dispuestos a pocos metros de distancia los unos de los otros. “La gente puede pensar que son boles originales y forman parte de la decoración, pero va a ser que no”, explica la guía con un tono pícaro.

¿Para qué sirven?

Contrario a lo que muchas personas puedan creer, los boles cumplen una función práctica y cotidiana con un diseño original. “Estos cuenquecillos no son otra cosa que papeleras. Lo ponen así pequeñitos de cerámica y demás para que no sean demasiado invasivas”, desvela la guía granadina. Las basuras de los exteriores se quedan cortas para toda la afluencia de visitas que recibe la Alhambra, por lo que es común ver estos boles en la mayoría de las salas.

Estas papeleras diminutas están estratégicamente colocadas para que los usuarios puedan desechar pequeños restos, como botellas o envoltorios, manteniendo la limpieza de las estancias sin interrumpir su diseño armónico. No obstante, en ocasiones estos boles suelen estar vacíos porque los visitantes piensan que forman parte de la decoración y les da reparo tirar aquí la basura.

El vídeo acumula miles de visualizaciones y más de 35.000 ‘me gustas’, además de numerosos comentarios de personas sorprendidas ante tal descubrimiento. “Pensaba que era porque había goteras”, comenta un usuario. “Vivo en Granada, he ido 56 veces a la Alhambra y me acabo de enterar”, asegura un granadino. Esto no es más que un ejemplo de cómo la Alhambra, además de ser un icono de la arquitectura andaluza, todavía guarda pequeños secretos que sorprenden a todo tipo de visitantes.