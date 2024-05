Uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid cambia de nombre

El presidente de la cadena de hoteles de lujo Marriott International, David S. Marriott, ha realizado su primera visita a Madrid. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, junto con la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, le han recibido en el ayuntamiento.

Es la cadena hotelera con la cartera más potente del sector. Cuenta con más de 30 marcas líderes y casi 8.800 establecimientos en 139 países y territorios. El viaje de Marriott no ha sido por turismo sino porque se esperan grandes cambios en sus hoteles dentro de la capital. Entre ellos, la modificación de nombre del Hotel Palace cuando finalicen la remodelación del establecimiento. Se sustituirá la marca Westing por The Luxury Collection, ambas del propio Marriott. Por lo que, pasará a llamarse Hotel Palace, a Luxury Collection Hotel.

No es el primer hotel de la marca que reside en la capital pues cuenta con hasta cinco establecimientos más: el Santa Mauro, The Madrid EDITION, Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, AC Hotel by Marriott y Círculo Gran Vía, Autograph Collection.

Para la capital es un lujo contar con los hoteles de la firma Marriott y sus más de 3.200 habitaciones. La cadena ha contribuido a experimentar el crecimiento y a la atracción de inversión de la planta hotelera alcanzando los 601 millones de euros en 2023. En total, Madrid cuenta con 38 hoteles de lujo y se prevé que este año se inauguren aproximadamente una decena.