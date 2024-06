Una española advierte de la multa que le pusieron en Roma: a muchos les pasa

La creadora de contenido, Carmen Santos, ha contado en TikTok (@caarmensantoos) la multa que le han puesto durante su viaje de tres días en Roma y muchos en los comentarios certifican que también les ha pasado: tiene el mismo final.

Con toda la ilusión del mundo, y tras hospedarse en el hotel de turno en la capital italiana, decidieron emprender un viaje en autobús hasta El Vaticano, hasta el que tardaban aproximadamente una hora en llegar.

En el trayecto, a tres paradas del destino final, apareció un policía, quien se acercó directamente a ellos (sin pararse antes ante ningún otro pasajero) y les pidió que le enseñaran el billete. "Esto no está picado", les advirtió una vez revisados, pidiéndoles después el DNI.

"Nos dijo que había que picar el billete porque no tenía hora, vale, ¿y yo como lo sé? ¿Lo adivino? Me dijo que tenía que preguntar, pero yo fui a comprar mi ticket, no me dijeron nada", ha expresado Carmen Santos.

Ha relatado que pensaba que, como el billete valía 1,50 euros, la multa no sería elevada. "¡104 euros! Mi amiga y yo nos miramos y empezamos a reírnos como si fuera una broma", ha exclamado. Si lo pagaba antes de los últimos cinco días, solo tendría que pagar 54 euros.

Al final, volvió a España y todavía no ha pagado la multa. "No me ha pasado nada y no tengo en mente pagarlo, me parece surrealista", ha rematado. El vídeo ha generado más de 1.000 comentarios en los que muchos usuarios han afirmado que les pasó algo parecido, que la multa nunca les acabó llegando, y advierten de que suelen ser estafas para cobrar una comisión.