Juan Carlos Rivero triunfa (esta vez sí) con 3 palabras que hacen rendirse a muchos: "Genio"

El periodista Juan Carlos Rivero es un clásico en las redes sociales, donde suele recibir burlas, críticas y mofas a partes iguales. Pero, esta vez, eso ha cambiado.

Rivero, que ha narrado en TVE la contundente victoria de España frente a Croacia en el debut de España en la Eurocopa, ha recibido aplausos por un comentario (para muchos ingenioso) que ha soltado.

El periodista estaba anunciado que la televisión pública emitirá próximamente la película Invictus cuando, aprovechando que España ganaba 3-0, ha apuntado: "Invictus está España".

"Genio. Absoluto genio. Sabe de esto", ha celebrado un usuario. "Invictus está España dice, yo me meo JAJAJAJAJAJAJAJAJ", ha añadido otro. Y uno más: "Invictus está España con este 3-0' dice Juan Carlos Rivero mientras te cuela una promo, que esto no sea de pago es una bendición, director de orquesta".

En una reciente entrevista en El Mundo, Rivero respondió a las críticas: "¿Cómo no me van a pillar si estoy hablando durante dos horas sin parar y a toda velocidad? ¿Cómo no me voy a equivocar alguna vez? Es imposible no errar nunca".

"Normalmente te das cuenta y rectificas al segundo, pero ya te han pillado y ya han conseguido su objetivo. Es extraño tener la sensación de que están tan pendientes de ti, pero, oye, si les doy trabajo y les entretengo... Ya te digo, acepto por supuesto que me equivoco y pido disculpas por los errores, pero no son tantos como la gente dice. En un partido puedo llegar a decir 500 nombres y me equivoco en siete, ¿los otros 493 no interesan?", añadió.