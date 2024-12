Grossa Cap d'Any 2024 sorteo en directo: comprobar números, lista de premios y resultados

¿SE SUMAN LOS PREMIOS DE LA GROSSA DE CAP D’ ANY?

De acuerdo a la organización del juego, los premios de la Grossa de Cap d’ Any sí se pueden acumular, pero conviene leer la letra pequeña. Así, si tu billete resulta ganador en varias categorías porque las cifras coinciden en más de uno de los premios ganadores, percibirás las cantidades de dichas categorías. Una cosa diferente son los premios por un mismo número, que no son acumulables. En otras palabras, si tu billete resulta ganador por las tres últimas cifras, no recibirás la cantidad asignada a esas tres últimas cifras y la de las dos últimas cifras.