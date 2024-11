Cuponazo Black Friday 2024 de la ONCE hoy en directo: comprobar cupón del sorteo del viernes 29 de noviembre

COBRAR PREMIOS DEL CUPONAZO DE LA ONCE DEL BLACK FRIDAY

Si has comprado el cupón del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2024 en JuegosONCE, de resultar ganador de alguno de los premios, se te ingresará automáticamente el dinero en tu cuenta virtual desde la cual puedes transferirlo a tu cuenta bancaria. Por el contrario, si lo has comprado a través de los vendedores oficiales o en cualquier punto de venta autorizado por la ONCE, puedes cobrar el premio en los Centros ONCE o en las entidades bancarias autorizadas por cada provincia. Puedes consultar más información aquí.