Estos son los efectos en tu cerebro al enterarte de que has ganado la Lotería de Navidad

Si posees un décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, seguramente te has imaginado este momento: los bombos giran, las bolitas salen y, finalmente, el número del Gordo es el tuyo. ¿Cuántos no han soñado con que esta secuencia se haga realidad? Sin embargo, quizás no te hayas preguntado, ¿qué sucede exactamente cuando descubres que has ganado un premio millonario?

En este sentido, cabe diferenciar cómo afecta al cerebro ser el ganador de un premio importante de lotería. Es decir, qué ocurre en el preciso instante y los momentos posteriores a enterarse y los efectos a mayor plazo o, en otras palabras, tras digerir que tu vida ha cambiado sustancialmente.

En lo referente al momento en que se recibe la gran noticia, el cuerpo experimenta un proceso en dos fases. Primero el sistema neuronal procesa la información enviándola a los neurotransmisores que se ocupan de la felicidad desatando un episodio de euforia inicial. Posteriormente, se activa la homeostasis -un equilibrador del sistema- que estabiliza el cuerpo.

Sin embargo, en esos momentos iniciales, se producen una serie de espasmos que supone contracciones involuntarias de los músculos. El conocido como el subidón de la felicidad. Es en ese instante cuando el cuerpo puede sorprender incluso pudiendo levantar pesos muy superiores al de la propia fuerza de la persona.

¿Y después?

Con todo, llama la atención los resultados de estudios como el realizado en 2008 con ganadores de lotería holandesa. En un principio, la mayoría manifestó que estaban más felices, pero con el paso del tiempo retornaban a una suerte de punto de partida en el que sus expectativas y necesidades vitales habían aumentado y el dinero obtenido ya no era suficiente para generar esa sensación de felicidad. Se trata de un término denominado "adaptación hedónica" por el que se genera una sensación permanente de insatisfacción al necesitar más.