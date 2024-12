¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad 2024?

NurPhoto via Getty Images

Ya está aquí de nuevo. Como cada año, muchos buscarán fortuna en el característico sonido de los bombos al girar. Este 22 de diciembre llega el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad de 2024 y lo hace despertando algunas de las mismas dudas de siempre.

¿Cuánto me toca si me toca El Gordo?, ¿cómo lo cobro y cuánto se lleva Hacienda?, ¿puedo compartir los décimos de forma segura?, ¿qué puedo hacer si se ha me roto o perdido el billete? Si eres de los que se preguntan hasta cómo seguir el sorteo de la lotería o en qué se diferencia un décimo de un billete, para todas estas preguntas hay respuesta en esta guía.

Excepto cuál será el número agraciado, eso queda a juicio del azar. Que la suerte les acompañe.

¿Dónde puedo comprar lotería de Navidad?



La lotería de Navidad puede ser adquirida únicamente en los establecimientos habilitados por el Estado, principalmente las administraciones loteras, pero por ejemplo también algunos vendedores autorizados en la calle.

Como no podía ser de otra forma, también se pueden comprar décimos del sorteo extraordinario mediante Internet, bien a través de páginas especializadas y aplicaciones móviles o en la propia web de Loterías y Apuestas del Estado. Una de las ventajas de la compra digital es que puede haber mayor posibilidad de encontrar el número en concreto que se desea y no depender de lo que haya en la tienda que se visite físicamente.

Para que la operación de compraventa digital sea completamente segura hay que tener en cuenta de que la web debe tener cifrado de seguridad (el icono del candado al inicio de la barra de direcciones del navegador) y que deben aportar un resguardo que determine la validez y venta del décimo.

¿Cuánto puede tocar en cada premio?



Y lo más importante. ¿Cuánto toca si toca? Este es el importe que toca en los cinco grandes premios:

El Gordo: un primer premio de 4 millones de euros. Toca a 400.000 euros por décimo premiado.

Segundo premio: el premio a la serie es de 1.250.000 euros. Si tienes el décimo te llevas 125.000 euros.

Tercer premio: el premio a la serie es de 500.000 euros. Es decir, 50.000 euros por décimo.

Cuarto premio: el premio a la serie es de 200.000 euros. Con un décimo te llevas 20.000 euros. Ojo, hay dos cuartos premios.

Quinto premio: el total son 60.000 euros, lo que reparte 6.000 euros a cada décimo agraciado. En este caso, hay ocho quintos premios.

Si no te ha tocado ninguno de los cinco grandes, ni se te ocurra tirar el boleto. Todavía puedes haberte llevado un pellizco con las aproximaciones, una pedrea o el consuelo del reintegro.

En el caso de las aproximaciones, si tienes un décimo con el número anterior o posterior al del primero, segundo o tercero de los grandes premios estás de enhorabuena. Te llevarás 2.000, 1.250 euros o 960 euros por décimo, respectivamente. En el caso de la pedrea, se trata de los míticos premios de 100 euros por décimo (1.000 euros a la serie). Habrá 1.794 de estos.

Para terminar también le caen 1.000 euros a la serie a aquellos números que lleven las centenas del primer, segundo y tercer número agraciado (297 premios), así como las centenas del cuarto (198 premios). También los números que coincidan con las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer ganador se llevarán otros 1.000 euros a la serie (de este tipo hay 297 premios).

¿Qué es un décimo y qué es un billete?



Sencillo, pero suele generar muchas dudas entre los que participan por primera vez. Un décimo cuesta 20 euros y es la décima parte de un billete de lotería, mientras que el billete es un conjunto de diez décimo del mismo número y serie. Comprar un billete supondría pagar 200 euros. A su vez, el sorteo tiene 180 series y cada una cuenta con 100.000 billetes.

¿Cómo se cobra un premio de la lotería de Navidad?



Si te has detenido en este punto, enhorabuena, has rascado algo. Para cobrar un premio será obligatorio presentar el décimo o en su defecto el resguardo. En el caso de cantidades iguales o superiores a 2.500 euros el cobro se efectuará en una serie de entidades financieras autorizadas que pueden consultarse en la página web de Loterías. Si los premios son inferiores a dicha cuantía el cobro deberá realizarse en alguno de los 11.000 puntos de venta autorizados. El pago será inmediato, una vez finalice el período de verificaciones, y el agraciado podrá elegir el cobro mediante cheque o transferencia bancaria

Ojo, no podrán obligarte a abrir una cuenta en un banco ni mucho menos efectuar algún tipo de comisión por la operación. Tampoco te demores en realizar los trámites del cobro, porque la validez del décimo caducará a los tres meses de la celebración del sorteo.

¿Cuánto se lleva Hacienda si me toca ‘El Gordo’?



Cada número que resulte agraciado con el mayor premio del sorteo, El Gordo, tiene asignado un premio de 400.000 euros. No obstante, parte de este irá a parar a Hacienda. Concretamente, 76.000 euros, por lo que el ganador se lleva los 324.000 euros restantes.

Se debe a que todos los premios que superen los 40.000 euros tienen una tributación fija del 20%. Esto quiere decir que para calcular el importe del premio primero hay que restar dichos 40.000 euros libres de impuestos y aplicar el 20% a la cifra resultante.

¿El Estado también se lleva parte en los otros premios?



Efectivamente, pero no en todos. Hacienda retendrá impuestos tanto al Gordo como a los segundos (125.000 euros por décimo) y terceros (50.000 euros cada décimo) premios. De esta forma, un acertante de segunda categoría se quedaría con 104.000 euros y el Estado con 21.000, mientras que uno de tercera se embolsaría 44.000 euros y Hacienda 6.000.

Por otra parte, todos los premios iguales o por debajo de 20.000 euros están exentos de tributar, una cuestión que afecta a los cuartos (20.000 euros el décimo) y quintos (6.000 euros el décimo), la pedrea (100 euros el décimo), los reintegros (el valor de lo apostado) y las aproximaciones.

¿Si gano varios premios cómo se contabiliza el impuesto?



La tributación afecta a cada premio de forma individual, por lo que en el caso de que una misma persona resultase agraciada con varios o distintos números a efectos de retención no se contabilizaría sobre la suma total. Por ejemplo, en el poco probable escenario de que una misma persona se llevase tres cuartos premios (recordemos, cada uno de 20.000 euros), no habría que aportar nada a Hacienda.

¿Tengo que incluirlo en la declaración de la renta?



Lo primero que hay que saber es que si el premio lleva aparejado un impuesto este se descontará automáticamente del total, por lo que no es necesario declararlo. Loterías se encarga tanto de aportar el impuesto como los datos de las personas premiadas. Eso sí, solo si se es residente en España.