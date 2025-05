Un jugador se lleva el premio gordo de la Lotería tras fallar todos los números posibles

Un sorteo muy peculiar, pero igualmente satisfactorio. En Finlandia es muy conocido el sorteo Todo o Nada de una de las casas de apuestas más conocidas en todo el país y en el que participan miles de personas.

La peculiaridad de este sorteo es que no hace falta acertar todos los números que salgan. De hecho, si no aciertas uno, es mejor intentar no acertar ninguno. Y es que, este sorteo premia tanto a los que aciertan los 12 números que salen como a aquellos que no acierten ni un solo número.

De ahí su nombre 'Todo o Nada'. Pues bien, el pasado domingo, hubo una persona que se llevó el premio principal en la localidad finesa de Lohja. De hecho, y al ser solo un acertante, se llevó el montante de 125.000 euros gracias a que no acertó ni uno de los números que salieron en el sorteo.

Así, este 'afortunado' podrá disfrutar de algún que otro capricho gracias a su su nulo acierto. Según informan medios locales, el mayor premio entregado por el sorteo 'Todo o Nada' fue de 640.000 euros, en 2018.

