Lotería de Navidad 2024 en directo: hasta qué hora se pueden comprar décimos, premios y últimas noticias 

Ya está aquí de nuevo. Como cada año, muchos buscarán fortuna en el característico sonido de los bombos al girar. Este 22 de diciembre llega el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad de 2024 y lo hace despertando algunas de las mismas dudas de siempre.

¿Cuánto me toca si me toca El Gordo?, ¿cómo lo cobro y cuánto se lleva Hacienda?, ¿puedo compartir los décimos de forma segura?, ¿qué puedo hacer si se ha me roto o perdido el billete? Si eres de los que se preguntan hasta cómo seguir el sorteo de la lotería o en qué se diferencia un décimo de un billete, para todas estas preguntas hay respuesta en esta guía.