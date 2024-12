Centenas del sorteo de Lotería de Navidad 2024: comprobar lista de números premiados

Las centenas de la Lotería de Navidad corresponden a los décimos cuyas tres primeras cifras coinciden con las de los cuatro primeros premios: el Gordo, el segundo, el tercer y los dos cuartos premios.

Concretamente, se reparten 99 premios de 1.000 euros a cada uno de los 99 números restantes de la centena del Gordo. Esto es por ejemplo, que si por ejemplo el número 88008, dotado con El Gordo en la Lotería de Navidad 2023, todos los número que van desde el 88000 hasta el 88100 están dotados con 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo. En función del importe jugado, el premio a la centena es el siguiente:

20 euros jugados: 100 euros de premio

100 euros de premio 200 euros jugados: 1000 euros de premio

1000 euros de premio 100 euros jugados: 500 euros de premio

500 euros de premio 10 euros jugados: 50 euros de premio

50 euros de premio 5 euros jugados: 25 euros de premio

25 euros de premio 4 euros jugados: 20 euros de premio

20 euros de premio 3 euros jugados : 15 euros de premio

: 15 euros de premio 2,5 euros jugados: 12,5 euros de premio

12,5 euros de premio 2,4 euros jugados : 12 euros de premio

: 12 euros de premio 2 euros jugados : 10 euros de premio

: 10 euros de premio 1,6 euros jugados: 8 euros de premio

8 euros de premio 1,5 euros jugados: 7,5 euros de premio

7,5 euros de premio 1 euro jugado: 5 euros de premio

Comprobar centenas de Lotería de Navidad 2024

Si quieres saber si has sido agraciado con las centenas de la Lotería de Navidad 2024, no tienes más que introducir el número de tu décimo en el comprobador de premios y ver si por lo menos sales de este Sorteo Extraordinario con un pellizco.

Nota: Los únicos resultados oficiales de las centenas de la Lotería de Navidad 2024 son los que se hacen públicos en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable de cualquier error u omisión de información en este artículo.