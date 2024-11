Un carpintero se encuentra 20 dólares por la calle, compra un billete de lotería y gana un millón

La suerte puede estar en cualquier lugar y aparecer en cualquier momento y sino que se lo digan a un carpintero de Estados Unidos. Jerry Hecks no sabía que lo que era un día cualquiera en su Carolina del Norte, donde reside, le iba a cambiar la vida.

Hecks iba paseando por la calle cuando se encontró 20 dólares (unos 18 euros) tirados en un aparcamiento. Lejos de gastárselos en un capricho, decide invertirlos en 'comprar' más suerte, tal y como informan desde Infobae.

El carpintero decidió hacerse con un boleto de rasca y gana pero, al ver que este juego no estaba disponible, se decantó por otro diferente llamado Extreme Cash. "No tenía pensado jugar. Mi primera elección no estaba disponible así que opté por otro boleto", ha argumentado.

Cual fue su sorpresa que al comprobar los resultados resulta que había ganado un premio de cerca de 1 millón de dólares. En la administración de lotería le dijeron que podía escoger entre una renta anual de 46.000 dólares durante 20 años o un pago único de 552.000 euros, ya sin impuestos. Ante tal cantidad de dinero, Jecks ya está pensando en jubilarse.