'A solas con... Vicky Martín Berrocal' arranca su cuarta temporada con Ana Peleteiro: “España no es un país racista, es clasista”

Podium Podcast estrena la cuarta temporada de 'A solas con... Vicky Martín Berrocal', el videopodcast galardonado como Mejor Podcast Revelación (ex aequo) en los Premios Ondas Globales del Podcast 2024. El primer episodio que ya está disponible en las diferentes plataformas, cuenta con Ana Peleteiro como primera invitada.

La atleta y medallista habla sin filtros con Vicky Martín Berrocal de los motivos que le han llevado a cambiar de entrenador, los abusos que sufrió en su anterior relación, el agradecimiento que siente hacia su madre biológica por darle en adopción, la maternidad o su paso por los Juegos Olímpicos de París: “Durante el último mes y medio, fui a terapia todas las semanas para que no me fallara la cabeza. No me pasó como tal pero, como no conseguí el objetivo, luego me vino todo de golpe y lo encajé peor de lo que lo suelo encajar”.

Otro de los temas que aborda Ana Peleteiro durante el capítulo es si, como aseguró Vinicius recientemente, España es un país racista: “Yo creo que ir a hacer tu trabajo y recibir los insultos que recibe no tiene que ser plato de buen gusto para nadie. A mí nunca me ha pasado, porque lo que se respira en los estadios de atletismo es algo super puro, muy limpio. Es muy diferente a lo que hay en el fútbol y creo que se debe hablar para que se erradique. Yo creo que España como tal no es un país racista, sino clasista”.

Tras ilustrar cómo había cambiado la sensibilidad del país hacia este tema de la mano de dos anécdotas diferentes que le sucedieron en el estadio Santiago Bernabéu, la deportista puso el foco en las redes sociales: “Cuando fui al Campeonato de Europa hice un comunicado público expresando la cantidad de mensajes que estábamos recibiendo. Salimos cinco de mis compañeros, éramos todos negros y los comentarios eran todos “el equipo nacional de Angola”, “parecemos Francia”, etc.

Muchos comentarios muy racistas. ¿Esa es la realidad de un país? No lo creo, pero sí es cierto que hoy en día las redes sociales son un espacio que no tiene ningún tipo de control, que se permite insultar de una manera que yo sigo sin entender”