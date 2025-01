EL PAÍS supera en solo cuatro años y medio los 400.000 suscriptores

EL PAÍS ha superado los 400.000 suscriptores. La cifra, alcanzada hace unas semanas, es muy importante para el periódico no solo porque confirma a la cabecera como líder de la prensa española, sino por la simbología del número: en 400.000 estaba la media diaria de difusión en papel hasta la crisis de 2008.

El logro se alcanza solo cuatro años y medio después del lanzamiento del modelo de suscripción, en mayo de 2020. De la cifra, con datos de diciembre, casi 392.000 son suscriptores digitales —más del doble de los que tiene la siguiente cabecera española—, algunos de los cuales forman parte de los 29.000 abonados a la edición impresa, y cerca de 5.000 pagan por la versión en PDF del ejemplar de papel.

“En tiempos de acoso e intentos de deslegitimación de la prensa, superar los 400.000 suscriptores demuestra que sigue absolutamente en vigor nuestro papel como articuladores de las sociedades que quieren conocer la realidad para formarse una opinión”, señala la directora de EL PAÍS, Pepa Bueno. “La cifra tiene, además, un enorme valor simbólico para nosotros y para todo el sector. Hoy hay tantos ciudadanos que confían en EL PAÍS como en los mejores tiempos de difusión de este periódico en la época analógica en nuestra edición de papel. Y eso después de todos los avatares y crisis que la prensa ha tenido que sortear en este comienzo de siglo”, añade. Y destaca: “La innovación, el ejercicio constante de explorar las novedades tecnológicas y estar atentos a la manera en que nuestros lectores quieren ser informados en 2025, son perfectamente compatibles con el mantenimiento de la esencia de este oficio: ir, ver, escuchar, preguntar, contrastar, dudar, volver a contrastar y contar”.

La velocidad en alcanzar la cifra, en poco más de cuatro años y medio y uno antes de lo previsto, ha superado los cálculos más optimistas. En Francia, un mercado más maduro en el pago por el periodismo digital, el líder, Le Monde, llegó en su primera década a 465.000 suscriptores y cerró el año pasado con 600.000. EL PAÍS también tiene más del doble de abonados que las siguientes cabeceras españolas.

El presidente ejecutivo de PRISA Media y de EL PAÍS, Carlos Núñez, indica que “EL PAÍS se ha convertido en estos dos últimos años en el medio de referencia europeo por su crecimiento en el número de suscriptores”. Ganar en este plazo la confianza y apoyo de más de 400.000 suscriptores auditados, siguiendo las mejores prácticas del sector, apunta, “es fruto de una sólida estrategia y la ejecución impecable de un equipo excelente. Gracias a ellos, en el primer trimestre del año ya habremos alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado en el plan estratégico para finales de 2025″. Dentro de esa estrategia, EL PAÍS incorporó hace un año una suscripción Premium con los contenidos del diario económico Cinco Días y que, desde octubre, da acceso total a The New York Times (disponible en España y Latinoamérica). Entre los numerosos lanzamientos de 2024 del periódico destaca EL PAÍS US, la voz de los latinos en Estados Unidos, que se suma a una oferta continental que comenzó en 2013 con el nacimiento de EL PAÍS América y que cuenta con ediciones en México, Colombia, Argentina y Chile, además de EL PAÍS in English. EL PAÍS Exprés, que explica las noticias del día en un formato breve y directo, se ha convertido desde mayo en una consulta diaria para decenas de miles de personas. Y los 50 boletines del diario, a los que están apuntados 800.000 usuarios, siguen siendo un factor importante de crecimiento de la suscripción.

EL PAÍS cerró el año con el anuncio del asistente conversacional de IA —en fase de pruebas— que contesta a las preguntas usando como base el archivo histórico del diario. En vídeo, EL PAÍS se ha embarcado en la producción de documentales como Los soldados del tanque 27, que retrata el día a día en el frente en Ucrania y que fue finalista en los Premios Gabo, o Afganistán, el país donde Alá abandonó a las mujeres, estrenado la pasada semana. EL PAÍS Audio lanzó recientemente un nuevo episodio de la segunda temporada de Sin control, el podcast sobre Javier Milei.

Entre los temas a los que más tiempo de lectura dedicaron los suscriptores el año pasado figuran reportajes como El gran bulo del 11-M: así se fabricó la teoría de la conspiración y Fentanilo, retrato de un asesino de masas, ambos en EL PAÍS Semanal, o Los 10 pensadores más influyentes del mundo, con el que el suplemento Ideas celebró sus 500 números. También las investigaciones sobre abusos sexuales en el mundo de la cultura, el drama migratorio, el auge de la ultraderecha o la lista de Los 50 mejores libros de 2024.

Para celebrar este hito, EL PAÍS reunirá el próximo viernes 24 en Madrid a periodistas del periódico con una representación de los suscriptores. Un espectáculo de palabra y música en el que participarán la directora Pepa Bueno, Luz Sánchez-Mellado, Manuel Jabois y Elvira Lindo, entre otros, y al que acudirán representantes del ámbito cultural, periodístico y político. Se podrá seguir en vivo en la web del periódico, a las 19.00 (hora peninsular), a modo de intrahistoria de una redacción que el próximo año cumplirá medio siglo.