Los deportes de Cadena SER lideran día y noche la radio en España: "Este año tiene un valor especial"

Los datos de la 3ª ola del EGM (Estudio General de Medios) han colgado la medalla de líderes a todos los programas deportivos de la Cadena SER. Según este último registro, 'El Larguero', espacio que dirige Manu Carreño, ha mejorado sus datos respecto a la anterior ola y lidera las noches deportivas con 733.000 oyentes, 92.000 oyentes más que El Partidazo de COPE, su rival directo.

"Ha sido un año muy positivo, es para estar muy contentos y estoy muy agradecido a los oyentes por hacer que despidamos el año líderes, igual que lo empezamos", celebra Manu Carreño. En este sentido, el director de 'El Larguero' ha destacado que este año "había un plus de responsabilidad para hacer las cosas bien" por la cantidad de "acontecimientos relevantes para nuestros deportistas" y porque, además, este 2024 "la radio cumplía cien años".

"Afrontamos 2025 con mucha ilusiones de nuevo para poder seguir haciendo el mejor programa posible y agradecemos la confianza que ponen los oyentes cada noche en nosotros. Ojalá 2025 sea un año muy bueno para nuestros deportistas porque ahí estaremos todo el equipazo de deportes de la SER dándolo todo para contarlo", ha asegurado Carreño en conversación con este periódico.

Los deportistas eligen 'El Larguero'

El equipo de la emisora destaca que gran parte del triunfo de 'El Larguero' se debe a que durante este trimestre los protagonistas del deporte han elegido este programa para contar lo que no cuentan en otros espacios. Es el caso de Rodri. El recién galardonado Balón de Oro solo atendió a la Cadena SER en Paris y tres semanas más tarde se acercó a los estudios de Gran Vía, Balón de Oro en mano para hacer una entrevista más en profundidad.

También el entrenador Quique Setién eligió 'El Larguero' para denunciar una serie de impagos que tenía pendientes y que afectaban a su trabajo como entrenador. Por su parte, la reconocidísima Alexia Putellas también eligió el programa de Carreño para dar su única entrevista del trimestre.

Otros como Luis Delafuente también quisieron usar este canal para denunciar públicamente, por ejemplo, que su contrato no es acorde a lo que le prometió la Federación en su día. Tampoco se olvidan de que Aymeric Laporte también atendió a 'El Larguero' para confesar en exclusiva que si el Real Madrid le llamaba le escucharía. Todas estas y más declaraciones en primicia son las que habrían hecho brillar al programa por encima de otros competidores.

Carrusel, la excelencia del fin de semana

Por su lado, Carrusel Deportivo se ha convertido en el número uno de los programas deportivos del fin de semana. El espacio de Dani Garrido alcanza 1.688.000 oyentes los sábados y los domingos los lidera con 1.845.000 seguidores. Según los datos del último EGM, el promedio de fin de semana Carrusel lidera con 1.767.000 oyentes, 245.000 más que su inmediato competidor, Tiempo de Juego.

"Ser líderes con Carrusel Deportivo justo el año del centenario de la radio para nosotros tiene un valor romántico muy especial", explica Dani Garrido en conversación con El HuffPost: "Los buenos datos tienen valor de por sí, pero si además coincide que ha sido un año fantástico para nosotros, considerando que hemos sido campeones de Europa en futbol, que hemos tenido unos Juegos Olímpicos fantásticos en París etc... Pues sí. El buen dato en una temporada especial cobra mayor importancia", comenta el locutor.

En este sentido, Garrido tiene claro que la excelencia de su equipo está siendo la clave del éxito: "Nosotros respetamos los modelos del resto de programas, pero es verdad que no los analizamos porque estamos centrados en perfeccionar el nuestro y en intentar explorar y evolucionar lo que ya queremos. Queremos tener exactamente el mejor especialista en cada función de Carrusel, tener las mejores narradoras y narradores, las mejores personas en los inalámbricos, los mejores analistas de futbol, voces publicitarias, técnicos, productores... No hay más que eso. Cuando tienes al mejor en cada posición te aseguras el éxito", explica convencido.

El programa ha mantenido el liderato todo el 2024. Algunas de sus voces más reconocidas son las de narradores como Antonio Romero, Lluis Flaquer, Sonia Lus, o Marta Casas y comentaristas como Álvaro Benito, Kiko Narváez, Tomás Roncero o Pedro de la Rosa, entre muchos otros.

"El día del EGM es como una liturgia, un ritual. Siempre te despiertas antes de lo habitual, estás pendiente de que salgan, hablas con la gente, felicitas al equipo, compartes opiniones y los analizas por encima. El que diga que el EGM no le importa o no le condiciona el día no dice la verdad. En radio nos ponen nota pocas veces al año, pero cuando te ponen nota los oyentes, a los que nos debemos, pues te reconforta. Uno siempre necesita el calor y el reconocimiento del trabajo bien hecho", ha confesado el conductor de Carrusel a este medio.

Por ese calor y reconocimiento Garrido ha querido mandar un "rotundo agradecimiento" a los oyentes que "nos acompañan y que nos dan esa gasolina y esa vida que necesitamos para afrontar los carruseles maratonianos un día tras otro": "Ellos a través de los diferentes canales te dejan claro si estás acertando o si te estás equivocando. Ellos son nuestros expertos, así que gracias, gracias y gracias", finalizaba.

Prisa revalida su liderazgo

Cabe destacar que Francisco José Delgado ‘Pacojó’ y Jesús Gallego también han liderado sus respectivas franjas deportivas de lunes a viernes con SER Deportivos y Hora 25 Deportes. Ambos programas han llegado a alcanzar los 467.000 y los 259.000 oyentes respectivamente.

De esta manera, los deportes han aportado su granito de arena para que la Cadena SER culminara el año de su Centenario revalidando su liderazgo con 4.356.000 oyentes de lunes a viernes, 845.000 más que COPE (segunda en el ranking con 3.511.000) y duplicara en audiencia a Onda Cero, que se queda en 2.131.000 seguidores este último trimestre.