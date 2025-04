RTVE presenta ‘That’s My Jam: que el ritmo no pare’, con Arturo Valls

Taht's my jam

Música, competición y humor. Con ese prometedor trío de ases llega a RTVE ‘That’s My Jam: que el ritmo no pare’, un gran espectáculo con Arturo Valls como anfitrión. El humorista y actor presenta la adaptación de este formato de éxito internacional creado por Jimmy Fallon, con grandes invitados estelares y una banda de música en directo.

Un gran show musical, producido por RTVE en colaboración con LACOproductora, en el que dos equipos formados por invitados estelares compiten en divertidas pruebas para demostrar sus habilidades musicales con mucho humor.

Las estrellas invitadas

Nuestras cuatro estrellas invitadas competirán por parejas en cada programa. Un total de 32 artistas de alto nivel del panorama nacional e internacional -actores y actrices de prestigio, cantantes con Grammy, reconocidos diseñadores de moda, cómicos, imitadores…- visitarán ‘Tha’s My Jam: que el ritmo no pare’.

Amaia, Ana Guerra, Aníbal Gomez, Angy, Beatriz Luengo, Carlos Baute, Carolina Iglesias, Chanel, Coti, Danna, David Bustamante, Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Elena Furiase, Elena Rivera, Eva Soriano, Grison, Maria del Monte, María Jose Llergo, Maria León, Maribel Verdú, Marta Sánchez, Maxi Iglesias, Paco León, Palomo Spain, Raul Pérez, Rozalen, Ruth Lorenzo, Secun de la Rosa, Vicco, Vicky Martín Berrocal y Xuso Jones pisarán el plató del programa, inspirado en un club nocturno con público. Un lugar perfecto para que los invitados vivan una experiencia imprevisible y disparatada, jugando y divirtiéndose con Arturo Valls.

Un grupo de amigos divirtiéndose

En cada entrega, dos equipos de celebrities compiten, cara a cara, en una noche de música, juegos y actuaciones inolvidables para hacerse con el preciado premio del programa: el radiocasete dorado.

‘That’s My Jam: que el ritmo no pare’ incluye tres grandes bloques: juegos, retos musicales y un gran duelo final. Aunque el azar manda y cada programa es distinto.

‘Micros fuera’, ‘Do Re Mix’, ‘Y pega la vuelta’, ‘Air Guitar’, ‘Un dos test’, ‘Vinilo en vilo’… son algunos de los divertidos juegos en los que el reconocimiento de canciones, la mímica, el baile o los conocimientos musicales serán clave. En el segundo bloque llegará el ‘Karaoke Imposible’, en el que una ruleta digital decidirá a qué desafío musical se enfrentará cada invitado.

‘Chorros de Voz’ es la prueba final que lo decide todo. Cada pareja se enfrentará al desafío de terminar la letra de una canción correctamente o acabar completamente empapada. El repertorio musical incluye canciones españolas e internacionales, para que los espectadores también puedan jugar y cantar en casa.

Un presentador que da la nota

El polifacético Arturo Valls (Valencia, 1975) es también productor ejecutivo del formato. Será el anfitrión de este original show lleno de música y de humor, en el que se arrancará con el micrófono a cantar en más de una ocasión. Humorista, actor y presentador de televisión, cuenta con una larga trayectoria en la pantalla y es uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Debutó en la televisión nacional en 1998 como reportero. Luego pasó a ser presentador y ha interpretado diferentes papeles tanto en series como en películas españolas.

Música en directo: la Jam Band

El programa tiene su propia banda de música en directo, la Jam Band, formada por músicos de primer nivel y dirigida por Víctor Elías. Su papel es fundamental: participa en la mayor parte de los juegos y acompaña a los artistas en sus interpretaciones finales. Además, permite que, en cualquier momento, Arturo y los invitados se arranquen con improvisaciones musicales.

Junto a Elías (piano y teclados), en la banda están Aurora García (voz), Mikel Irazoki (bajo), Rubén Tajuelo 'Rosco' (voz y guitarra), Goiko Martínez (batería), Fernando Simón (guitarra), Jaime Vaquero (sampler, percusión digital) y Pirata (saxo y teclado).

Un éxito internacional

La versión original del programa está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. La primera temporada alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales.

'That's My Jam: que el ritmo no pare' es la octava versión internacional del formato, que se ha adaptado o se está adaptando en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Mongolia y Oriente Medio. Distribuye el formato globalmente NBCUniversal Formats, parte de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group.