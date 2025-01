LOS40 y Air Europa presentan en Fitur el avión de la emisora musical que conecta España y América Latina

LOS40 y Air Europa han presentado en FITUR 2025 el avión de la emisora musical referente en España y América Latina. Se trata de un Boeing 787 Dreamliner, identificado con la matrícula EC-NEI, vinilado con el logotipo de la emisora musical, que opera desde este mes de enero en rutas transoceánicas y simboliza la unión entre la música y los viajes, ejemplificando la conexión de la marca musical líder del Grupo PRISA con Latinoamérica. Este proyecto refuerza la estrecha relación entre ambas compañías que, desde 2021, colaboran siendo Air Europa aerolínea oficial de LOS40 Music Awards.

El acto de presentación de esta colaboración, celebrado en el stand de Air Europa en IFEMA Madrid, ha contado con la participación de los presentadores de LOS40 Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno (El Gallo); Vicent Argudo, director de PRISA Música; Rafael Brull, director de Marketing y Producto de Air Europa; Toni Sánchez, director de LOS40 y Sebastián Lladó, jefe de Patrocinios y Acuerdos de la aerolínea.

Durante el evento, Vicent Argudo destacó que “es un día muy especial para LOS40 porque la colaboración con Air Europa refleja la relación fluida entre España y Latinoamérica a nivel musical. ‘La música nos hace viajar’ fue el lema de LOS40 Music Awards porque realmente nos hace viajar en el tiempo, nos conecta con otras personas y gracias a este proyecto vamos a lograr conectar a nuestros oyentes y trasladarles a las mejores experiencias musicales”.

Por su parte, Rafael Brull señaló que “en Air Europa tenemos la misión de unir a personas, y la música precisamente permite que conecten. Nuestro Dreamliner con el logotipo de LOS40 tiene el objetivo de conectar personas como hace la música”. Por su parte, Sebastián Lladó indicó que “son muchas las personas que conectan con Air Europa, pero yo tengo una relación especial con LOS40 porque me ha acompañado toda la vida. Poder crear esta sinergia entre Air Europa y LOS40 me parece maravilloso, es un sueño no solo profesional sino también personal, así que vamos a seguir volando”.

LOS40 es la emisora musical de referencia en España y con presencia en países como México, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y Chile. Con esta iniciativa, la emisora refuerza su posición internacional y su compromiso con la cultura y el entretenimiento.