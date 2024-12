María José Carmona, Daniel Sousa y Laura León, ganadores del IV Premio Internacional de Periodismo ‘Manuel Chaves Nogales’

Los periodistas María José Carmona (Altaïr Magazine), en prensa; Daniel Sousa (El País), en radio; y Laura León (El País Semanal), en fotografía, han sido los ganadores de la cuarta edición del Premio Internacional de Periodismo ‘Manuel Chaves Nogales’, convocado por la Diputación provincial de Sevilla y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Cada una de las categorías tiene una dotación económica de 6.000 euros. La modalidad de televisión ha quedado desierta. El jurado también ha concedido menciones especiales a Beatriz Lecumberri (El País/Planeta Futuro), en prensa; y a Susana Girón (varios medios internacionales), en fotografía. Los trabajos premiados centran su temática en la escritora Jane Bowles y sus últimos años en Málaga, en la emigración de españoles a Bruselas durante el franquismo, en la vida cotidiana en un convento de monjas de clausura y en historias humanas en Ucrania y Gaza, marcadas por el dolor y la destrucción de la guerra.

María José Carmona gana el Premio Chaves Nogales en la modalidad de Prensa por “La escritora de los milagros”, un reportaje publicado en la revista Altaïr Magazine. Es una excelente pieza de periodismo de investigación sobre la vida de la escritora estadounidense Jane Bowles, y su relación especial con Málaga, que descubre una desconocida historia andaluza que nunca deja de sorprender y atrapar al lector. Desplegando con sutileza y maestría las armas de la literatura y del mejor periodismo narrativo, Carmona se sirve de fuentes muy diversas para arrojar luz, con gracia y agilidad, sobre un capítulo decisivo de la literatura internacional del siglo XX. Es un amplio reportaje, atractivo y revelador, que cuaja en una especie de pequeño cuento con personajes deslumbrantes y confirma a la autora como una voz pujante del periodismo de autor en la mejor tradición del “andar y contar” chavesnogalesco.

María José Carmona es licenciada en periodismo por la Universidad de Málaga. Inicia su trayectoria profesional, en 2006, en la agencia EFE. Al año siguiente, es redactora y presentadora de informativos en cadenas locales de televisión de la provincia de Málaga. Poco después, presenta y edita informativos en Andalucía Centro de la Cadena SER. Se traslada a Madrid, hace un máster y trabaja en Intereconomía y La Sexta Noticias. Desde 2015 es reportera freelance. Ha publicado trabajos en El País, El Confidencial, Público, Eldiario.es, Cuarto Poder, Tinta Libre, Yorokobu, AltaÏr Magazine, Equal Times, Revista 21 o El Salto. Desde 2019 forma parte del diario digital AZ Costa del Sol, del que es redactora jefa. Ha obtenido el premio Manos Unidas de Prensa (2016), el Tiflos de Prensa Escrita (2020), y los nacionales de periodismo Juan Andrés García (2021) y Francisco Valdés (2022). Ese mismo año, en la segunda edición del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, logra una mención especial en la categoría de Prensa.

En la modalidad de Radio, el jurado ha concedido el Manuel Chaves Nogales a Daniel Sousa por su trabajo “La rumba como terapia del emigrante”. Se trata de un podcast que nos acerca de una forma original a la masiva emigración española de la década de los 60 del siglo pasado. Hay escasas referencias en los medios de entonces y de ahora a esos miles de compatriotas que buscaron en Bélgica una vida mejor. Si bien, el autor nos traslada con maestría a esa realidad desconocida para muchos a través de la palabra y de la música. El relato engancha al oyente desde el principio y se van introduciendo con acierto testimonios de testigos directos y de expertos que le aportan calidad y credibilidad a este trabajo periodístico. Sousa nos muestra otra cara de nuestra memoria histórica y, sin ocultar las penurias y la tristeza de aquellos que tuvieron que abandonar España en pleno franquismo, nos traslada a esos momentos de felicidad, de hermandad, de esos “extranjeros de pelo negro” que encontraron en la rumba una terapia.

Daniel Sousa es periodista y redactor de El País desde 2023, dentro del equipo de audio del periódico. Además, actualmente, es colaborador del programa ‘A Vivir que son dos días’ de la Cadena SER en donde realiza la sección ‘Detrás de la postal’. Entre 2018 y 2023 fue redactor y productor de la Cadena SER. En 2021 y 2022 dirigió ‘Espacio Iberoamericano’ en Radio Exterior de España de la mano de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es ganador del premio de Periodismo Audiovisual del INJUVE y Mención Especial de la Asociación de Periodistas de Investigación. Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, con máster en periodismo por la misma universidad. Ha cursado también estudios en las universidades de São Paulo (Brasil) y en la de Amberes (Bélgica).

En la categoría de Televisión, el jurado ha considerado que ninguno de los trabajos presentados reúne la calidad suficiente para ser premiado por lo que decide, por unanimidad, declararlo desierto.

El Premio Chaves Nogales de Fotografía ha sido para Laura León por el reportaje “Gratia Plena, vida en un convento de clausura”, publicado en El País Semanal. El jurado ha valorado la excelente calidad fotográfica y la cuidada narrativa de un trabajo impecable llevado a cabo en el interior de un monasterio de clausura y con quienes lo habitan. Con respeto y delicadeza, Laura León nos descubre la cotidianidad de un micromundo donde se visualiza perfectamente la transformación en los conventos y la importante sustitución de roles en su conjunto, parejo a los cambios en la jerarquía de valores que se producen en la sociedad en donde están insertados.

Laura León, nacida en Sevilla, estudia Historia del Arte y colabora con estudios de fotografía publicitaria. En 2002, comienza como reportera en prensa local. En 2005, fija su residencia en Oriente Medio y centra su trabajo en la cobertura del conflicto entre Israel y Palestina, en la franja de Gaza. Esta etapa marca su carrera profesional. Desde entonces, desarrolla sus proyectos fotográficos documentales en países como Uzbekistán, India, China, Kosovo, Sudáfrica, Senegal, Kenia, Guinea Bissau, Marruecos, Túnez, España y Emiratos. Es colaboradora habitual de The New York Times, y publica, entre otros medios, en Financial Times, Times Magazine, Fortune, The Guardian, XL Semanal, Vanity Fair, Wall Street Journal, Yo Dona, Le Monde Magazine, Der Spiegel y El País Semanal. En 2017 saca su primer libro en solitario, ‘Una cámara en la cámara’. Ha recibido numerosos premios en concursos nacionales e internaciones. En 2016, es la primera mujer que logra el premio de Fotografía de Periodismo de Andalucía y, en 2022, es la primera también en recibir ese mismo premio a la trayectoria profesional. De manera individual o colectiva, ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales.

Manuel Chaves Nogales. EL HUFFPOST

El jurado ha concedido dos menciones especiales a otras dos periodistas, al estimar la alta calidad de sus trabajos. Una de ellas, en la modalidad de Prensa, ha sido para Beatriz Lecumberri, por su reportaje “Nadaban para ser libres”, publicado en Planeta Futuro de El País; y, la otra, en la de Fotografía, para Susana Girón, por su serie “Invictus Ukraine”, difundida en varios medios de comunicación internacionales.

Beatriz Lecumberri, en “Nadaban para ser libres”, un reportaje sobre el equipo de natación de Amjad Tantish fulminado por la guerra en Gaza, pone el foco en un relato humano que expone, por sí solo, todo el conflicto de Oriente Próximo. Lecumberri usa una prosa contenida, precisa y evocadora para mostrar el ansia de supervivencia de los gazatíes y el poder del deporte como elemento de cohesión social. Indagando en fuentes diversas, la autora muestra un profundo conocimiento del conflicto palestino-israelí y se sirve del respeto y la pedagogía para convertir en universal una historia de superación truncada por la violencia.

Beatriz Lecumberri, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en la Agencia France Presse (AFP), de la que, en 1999, es corresponsal en Brasil. Entre 2002 y 2007, es reportera y enviada especial de la AFP a diversos puntos de Oriente Medio para cubrir, principalmente, el conflicto entre Israel y Palestina, y también Irak y Líbano. Entre 2008 y 2011, es directora de AFP en Venezuela. En dos etapas, es adjunta a la jefatura de internacional y español en la redacción de la Agencia en Paris. De por medio, durante cinco años, trabaja como freelance en Jerusalén para medios como la Cadena SER, El Confidencial, El País y otros en Argentina, México y Francia. Desde 2023 forma parte de Planeta Futuro de El País, en Madrid. Ha sido reconocida con el premio Teobaldo de periodismo, con galardones en el premio Bayeux de corresponsales de guerra, el de África Mundi y el de periodismo feminista María Luz Morales, y ha sido finalista del premio Gabo. Es autora de un libro sobre la Venezuela de Hugo Chávez y codirectora del documental “Condenadas en Gaza”.

También ha merecido una mención especial, en la modalidad de Fotografía, el reportaje de Susana Girón “Invictus Ukraine”, publicado en varios medios internacionales. ¿Cómo un país en guerra puede participar en Los Juegos Olímpicos de París? La respuesta está en la mirada humanista entre atletas ucranianos que Susana ha captado con su cámara. Participar en los juegos se convierte en una lucha por la victoria contra la guerra en unas instalaciones muy deterioradas por la contienda y con la adversidad como territorio.

La fotoperiodista Susana Girón es natural de Huéscar (Granada). Su trabajo se centra, especialmente, en proyectos de largo recorrido fuera del foco informativo y relacionados con aspectos sociales y culturales. Es colaboradora habitual de medios internacionales como The New York Times, Geo Frances, Der Spiegel, CNN, Le Fígaro, La Nación, Geographical magazine, Days Japan, El País y El Mundo. Es autora de cinco libros sobre fotografía. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Entre otros premios, tiene el DKV Fotografía con Causa, el de Periodismo y Comunicación local de Jaén, el de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, el de la Asociación de la Prensa de Huelva, el Atlanta Photojournalism, el International Photography Grant, el Félix de Azara, el Doñana y el Fernando Quiñones. En 2022, logra una mención especial en la modalidad de fotografía en la segunda edición del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales.

El jurado del Premio ha estado compuesto por Carolina Morales, directora del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de Sevilla, por delegación del presidente de la institución; Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Antony Jones, nieto de Manuel Chaves Nogales; las periodistas Charo Ramos, Eva Díaz Pérez, Carmen Rengel, Inma Carretero, Carmen Rodríguez, Lola Álvarez, Paloma Jara, e Isabel Ruiz, esta como miembro del gabinete de Comunicación de la Diputación; y los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Pablo Juliá.

La entrega de los premios tendrá lugar el día 27 de enero de 2025, lunes, a las 19.00 horas, en un acto público, en el auditorio de CaixaForum Sevilla.